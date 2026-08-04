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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमेरठ में 12 अगस्त तक स्कूल-कॉलेज बंद, कांवड़ यात्रा के चलते फैसला

मेरठ में 12 अगस्त तक स्कूल-कॉलेज बंद, कांवड़ यात्रा के चलते फैसला

Kanwar Yatra 2026: मेरठ में कांवड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने जनपद में सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अवकाश का ऐलान किया है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 04 Aug 2026 11:12 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मेरठ में सावन के महीने और कांवड़ यात्रा को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छुट्टियों का ऐलान किया है. प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जनपद में कांवड़ यात्रा और श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए सभी शैक्षिक संस्थान 12 अगस्त 2026 तक बंद रहेंगे. ये सब कांवड़ियों की सुविधा और आम लोगों की सुरक्षित आवाजाही को देखते हुए किया गया है. 

मेरठ जिला प्रशासन की ओर से जो आदेश जारी किया गया है, उसके मुताबिक सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू हो गया है. ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेकर हरिद्वार से लौटते हैं और मेरठ से होते हुए गुजरते हैं. इन दिनों कांवड़ मार्ग पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, जिसे लेकर जिला मजिस्ट्रेट वी के सिंह ने सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और तकनीकी संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए हैं. 

जनपद के सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे

ये आदेश जनपद के सभी बेसिक शिक्षा परिषद, यूपी बोर्ड, CBSE, CISCE, मदरसा बोर्ड और अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से जुड़े कक्षाओं 1 से 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान लागू होगा. इन सभी को 12 अगस्त तक बंद रखने का आदेश दिया गया है. वहीं सभी कॉलेजों और महाविद्यालयों में भी कक्षाएं स्थगित रहेंगी. 

जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये तैयारी की है. इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की ओर से कई अहम मार्गों में डायवर्जन प्लान भी लागू किया गया है. वहीं मेरठ से सटे मुज़फ़्फ़रनगर जनपद में भी सभी स्कूल और कॉलेजों को 3 से 10 अगस्त तक बंद रखने का आदेश दिया है.  मेरठ और मुजफ्फरनगर दोनों ही जनपदों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सावन महीने में कांवड़ लेकर गुजरते हैं. जिसे लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से बड़े स्तर पर भी तैयारियां की गई हैं. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 04 Aug 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Meerut News Kanwar Yatra 2026
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