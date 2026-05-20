ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र के जलपुरा गांव में हुई 24 वर्षीय विवाहिता दीपिका नागर की संदिग्ध मौत के मामले में एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. दीपिका की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसने ससुराल पक्ष के 'आत्महत्या' के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दीपिका के शरीर पर बर्बरता और बेरहमी से मारपीट के ऐसे निशान मिले हैं, जो रूह कंपा देने वाले हैं.

शादी के महज 14 महीने बाद ही दहेज के लालची भेड़ियों ने फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख रुपये कैश के लिए जिस दीपिका को मौत के घाट उतार दिया, उसकी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने अब ससुराल वालों की क्रूरता की गवाही दी है. पुलिस जिसे शुरुआती जांच में 'छत से कूदकर आत्महत्या' का मामला मान रही थी, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के खुलासे अब उस थ्योरी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं.

बर्बरता के सबूत

• चेहरे के दाहिनी तरफ 12 सेमी × 9 सेमी का गहरा नीला निशान (Contusion).

• दाहिनी जांघ पर 38 सेमी × 14 सेमी का बहुत बड़ा और गहरा चोट का निशान.

• बाएं घुटने पर हड्डी तक गहरा घाव (Bone Deep Wound).

• दाहिने हाथ के चारों तरफ गोल आकार में बांधने या जकड़ने जैसे गंभीर निशान.

• बाएं कान से लगातार खून का रिसाव.

• पेट और छाती के बाईं ओर गहरे घर्षण और दबाव के निशान.

मारपीट के साफ सबूत, ब्रेन में खून का थक्का

यह तो सिर्फ बाहरी चोटें थीं, लेकिन जब डॉक्टरों ने दीपिका के शरीर का आंतरिक परीक्षण (Internal Examination) किया, तो जो सच सामने आया वो दिल दहला देने वाला था. दीपिका के सिर के अंदर यानी मस्तिष्क के मध्य और बाईं ओर खून का थक्का (Hematoma) जमा हुआ था. मार-पीट इस कदर बेरहमी से की गई थी कि शरीर के अंदर मौजूद तिल्ली (Spleen) फट चुकी थी और अंदरूनी अंगों में भारी ब्लीडिंग हुई थी. चोटों की तीव्रता इतनी भयानक थी कि शरीर का दिल बिल्कुल खाली पाया गया.

रिपोर्ट में खुलासा, बेरहमी से की गई मारपीट

डॉक्टरों के निष्कर्ष के मुताबिक, दीपिका के शरीर पर मिले ये गंभीर बाहरी और आंतरिक घाव, विशेषकर सिर में खून का थक्का जमना और तिल्ली का फटना, किसी ऊंचे स्थान से गिरने के बजाय गंभीर आघात (Severe Trauma) और बेरहमी से की गई मारपीट की ओर साफ इशारा कर रहे हैं. हालांकि, मौत की अंतिम वजह को पूरी तरह साफ करने के लिए डॉक्टरों ने विसरा सुरक्षित रख लिया है, जिसे टॉक्सिक मटेरियल की जांच के लिए भेजा गया है.

दहेज हत्या के पुख्ता सबूत!

दीपिका के पिता संजय नागर की तहरीर पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के पति ऋतिक और ससुर मनोज प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने अब इस केस को पूरी तरह से 'दहेज हत्या' के पुख्ता सबूत दे दिए हैं.