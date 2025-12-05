उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने घुसपैठियों की पहचान करने और डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश दिया है, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने निशाना साधा है. उन्होंने इसे चुनावी प्रोपेगेंडा बताया और कहा कि योगी सरकार इतने दिनों से क्या कर रही थी.

यूपी प्रदेश अध्यक्ष मुरादाबाद में आत्महत्या करने वाले बीएलओ सर्वेश सिंह और बीमार बीएलओ आभा सोलोमन के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने बीमार बीएलओ आभा सोलोमन के परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर बीएलओ पर अत्यधिक दबाव बनाया जा रहा है इन्हें पूरी तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है.

कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग से मेरी मांग है कि बीएलओ का पूरा ध्यान रखा जाए. इन्हें उचित सुविधाएं दी जाए और इनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव न बनाया जाए.

डिटेंशन सेंटर को बताया चुनावी प्रोपेगेंडा

यूपी के सभी मंडलों में डिटेंशन सेंटर बनाए जाने के सवाल पर अजय राय ने कहा कि यूपी सरकार 2017 से है इतने दिनों से क्या कर रही थी? ये सीएम योगी का केवल और केवल चुनावी प्रोपेगेंडा है. ये इसे आगे और बढ़ा रहे हैं, आम लोगों की जरूरतों पर कोई जवाब नहीं आ रहा है.

कफ सिरप मामले को लेकर भी साधा निशाना

कांग्रेस नेता ने कफ सिरप मामले को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया, उन्होंने कहा कि सरकार में पूरा माफिया तंत्र हावी है. योगी जी की पूरी कैबिनेट हावी है. एसटीएफ के लोग गिरफ्तार हो रहे है और बनारस जहां से वो आते है प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है एक तरफ मोदी जी धर्म ध्वजा लहरा रहे है और दूसरी तरफ धार्मिक शहर को बर्बाद कर रहे है.

उन्होंने कहा आरोप लगाया कि जहरीला सिरप पिला कर लोगों की हत्याएं की गई हैं. इसकी जिम्मेदारी पूरी यूपी सरकार की है. ये सरकार कफ सिरप के माफियाओं को संरक्षण दे रही है. इस पर सरकार को तत्काल जवाब देना चाहिए.

पुतिन की भारत यात्रा पर अजय राय ने कहा कि हम उनका स्वागत करते है बाहर का कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में आता तो उसका हम अभिनंदन करते हैं. नेता प्रतिपक्ष होने के नाते हम राहुल गांधी को भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलवाने की वो मांग करते है, विपक्ष के लोगों को भी मिलवाना चाहिए.

