वाराणसी जिले में विधानसभा की 8 सीटें- पिंडरा, अजगरा, शिवपुर, रोहनिया, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट और सेवापुरी हैं. 2022 के विधानसभा चुनाव में वाराणसी जिले की आठों सीट पर बीजेपी गठबंधन की जीत हुई थी. पिछली बार वाराणसी में बीजेपी गठबंधन के अलावा किसी अन्य पार्टी की दाल नहीं गली थी. वाराणसी की आठ विधानसभा सीटों में बीजेपी ने सात पर जीत दर्ज की थी, जबकि रोहनिया सीट अपना दल (एस) के खाते में गई थी. समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर सके थे, लेकिन सात सीटों पर विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे. इससे स्पष्ट है कि जिले में बीजेपी गठबंधन के मुकाबले सपा प्रमुख विपक्षी ताकत के रूप में उभरी थी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए चार सीटों पर दावा पेश किया है. पार्टी ने पिंडरा, रोहनिया, वाराणसी उत्तर और वाराणसी कैंट विधानसभा सीटों को अपनी मांग में शामिल किया है. दिलचस्प बात यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जिले की सभी आठ सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) ने जीत दर्ज की थी. कांग्रेस इनमें से किसी सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकी थी.

वाराणसी में कांग्रेस की 2027 की दावेदारी

4 सीटें

कांग्रेस की मांग

1. पिंडरा

2. रोहनिया

3. वाराणसी उत्तर

4. वाराणसी कैंट

कांग्रेस ने जिन चार सीटों पर दावा किया है, उनमें पिंडरा का चुनावी समीकरण खास रहा था. यहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 48,284 वोट हासिल किए थे. वह तीसरे स्थान पर रहे थे और बसपा के बाबूलाल से केवल 482 वोट पीछे थे. बीजेपी के अवधेश सिंह ने 84,325 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी. रोहनिया में बीजेपी की सहयोगी अपना दल (एस) के सुनील पटेल ने अपना दल (कमेरावादी) के अभय पटेल को 46,472 वोटों से हराया था.

2022 का सीटवार गणित

2022 में वाराणसी की आठ सीटों का परिणाम

विधानसभा सीट विजेता पार्टी जीत का अंतर

पिंडरा अवधेश सिंह बीजेपी 35,559

अजगरा त्रिभुवन राम बीजेपी 9,160

शिवपुर अनिल राजभर बीजेपी 27,687

रोहनिया सुनील पटेल अपना दल (एस) 46,472

वाराणसी उत्तर रवींद्र जायसवाल बीजेपी 40,776

वाराणसी दक्षिण नीलकंठ तिवारी बीजेपी 10,722

वाराणसी कैंट सौरभ श्रीवास्तव बीजेपी 86,844

सेवापुरी नीलरतन सिंह पटेल बीजेपी 22,531

अजगरा (सुरक्षित): पिछली बार यहां से बीजेपी के त्रिभुवन राम ने जीत दर्ज की थी. उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनकर को 9,160 मतों के अंतर से हराया था. बीजेपी के त्रिभुवन राम को 101,088 वोट मिले थे. दूसरे नंबर पर रहे सुभासपा के सुनील सोनकर को 91,928 वोट मिले थे. 2022 में यहां से तीसरे नंबर पर बसपा के रघुनाथ चौधरी थे और उनको 42,301 वोट मिले थे.

शिवपुर: 2022 के चुनाव में यहां से बीजेपी के अनिल राजभर की जीत हुई थी. उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अरविंद राजभर को 27,687 मतों के अंतर से हराया था. बीजेपी के अनिल राजभर को 115,231 वोट मिले थे. वहीं, दूसरे नंबर पर रहे सुभासपा के अरविंद राजभर को 87,544 मत मिले थे. पिछली बार यहां से तीसरे नंबर पर बसपा के रवि मौर्य थे. उनको 40,601 वोट मिले थे.

रोहनिया: पिछली बार (2022) इस सीट पर अपना दल (सोनेलाल) के प्रत्याशी डॉ. सुनील पटेल की जीत हुई थी. उन्होंने अपना दल (कमेरावादी) के अभय पटेल को 46,472 वोटों के बड़े अंतर से हराया था. डॉ. सुनील पटेल को 118,663 वोट मिले थे. वहीं, दूसरे नंबर पर रहे अभय पटेल को 72,191 वोट मिले थे. तीसरे नंबर पर यहां से बसपा के अरुण सिंह पटेल थे. अरुण सिंह पटेल को 26,356 मत मिले थे.

वाराणसी उत्तरी : 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के रवींद्र जायसवाल की जीत हुई थी. उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अशफाक को 40,776 मतों के बड़े अंतर से मात दी थी. रवींद्र जायसवाल को 134,471 वोट मिले थे. वहीं, दूसरे नंबर पर रहे अशफाक को 93,695 वोट मिले थे. तीसरे नंबर पर बसपा के श्याम प्रकाश थे. श्याम प्रकाश को 10,457 मत मिले थे.

वाराणसी दक्षिणी : पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के नीलकंठ तिवारी ने जीत दर्ज की थी. उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कामेश्वर उर्फ किशन दीक्षित को 10,722 मतों से हराया था. नीलकंठ तिवारी को 99,622 वोट मिले थे. वहीं, दूसरे नंबर पर रहे सपा के कामेश्वर उर्फ किशन दीक्षित को 88,900 मत मिले थे. तीसरे नंबर पर कांग्रेस की मुदिता कपूर थीं. उनको सिर्फ 2,166 वोट मिले थे.

वाराणसी कैंट: 2022 में यहां से बीजेपी के सौरभ श्रीवास्तव विजयी हुए थे. उन्होंने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पूजा यादव को 86,844 मतों के बड़े अंतर से मात दी थी. सौरभ श्रीवास्तव को 147,833 वोट मिले थे. वहीं, दूसरे नंबर पर रहीं सपा की पूजा यादव को 60,989 मत मिले थे. तीसरे नंबर पर कांग्रेस के राजेश मिश्रा थे. उनको 23,807 वोट मिले थे.

सेवापुरी: पिछली बार (2022) इस सीट से नील रतन सिंह पटेल (नीलू) ने जीत दर्ज की थी. उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह पटेल को 22,531 वोटों से हराया था. नीलरतन सिंह पटेल को 105,163 मत मिले थे. वहीं, दूसरे नंबर पर रहे सुरेंद्र सिंह पटेल को 82,632 वोट मिले थे. तीसरे नंबर पर बसपा के अरविंद कुमार त्रिपाठी थे. अरविंद कुमार त्रिपाठी को 24,065 वोट मिले थे.

वाराणसी दक्षिण में सपा ने दी थी सबसे करीबी चुनौती

जिले की आठ सीटों में वाराणसी दक्षिण का मुकाबला सबसे करीबी रहा था. बीजेपी के नीलकंठ तिवारी ने सपा के कामेश्वर उर्फ किशन दीक्षित को 10,722 वोटों से हराया था. यह बीजेपी की जीत के बावजूद विपक्ष की मजबूत चुनौती का संकेत था. दूसरी ओर कांग्रेस की स्थिति इस सीट पर कमजोर रही और उसकी उम्मीदवार मुदिता कपूर को केवल 2,166 वोट मिले थे.

चुनाव के अहम आंकड़े

86,844

सबसे बड़ी जीत

वाराणसी कैंट

10,722

सबसे करीबी मुकाबला

वाराणसी दक्षिण

48,284

पिंडरा में कांग्रेस के वोट

अजय राय

2027 के चुनाव के लिए कांग्रेस की चार सीटों की मांग को 2022 के नतीजों के साथ देखने पर पार्टी की रणनीति और उसके सामने मौजूद चुनौती दोनों सामने आती हैं. पिंडरा में अजय राय का पिछला प्रदर्शन और कैंट में राजेश मिश्रा को मिले वोट कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ हैं. हालांकि, रोहनिया और वाराणसी उत्तर में पार्टी का पिछला प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा था. अब देखना होगा कि सपा के साथ सीट बंटवारे में कांग्रेस को इन चार सीटों में से कितनी सीटें मिलती हैं.