उत्तर प्रदेश की सियासत में फिरोजाबाद की पहचान केवल चुनावी समीकरणों तक सीमित नहीं है. कांच की रंग-बिरंगी चूड़ियों, पारंपरिक हस्तशिल्प और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के लिए मशहूर यह जिला राजनीतिक रूप से भी काफी दिलचस्प रहा है. यहां की पांच विधानसभा सीटें टूंडला, जसराना, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद और सिरसागंज अलग-अलग चुनावी मिजाज रखती हैं. कहीं बीजेपी ने लगातार अपनी पकड़ मजबूत की है, तो कहीं समाजवादी पार्टी का दबदबा दिखाई देता है. शिकोहाबाद में निर्दलीय उम्मीदवारों का इतिहास रहा है, जबकि सिरसागंज में सपा लगातार तीन विधानसभा चुनाव जीत चुकी है. जिले की पांचों विधानसभा सीटों के पिछले चुनावी नतीजे बताते हैं कि यहां मुकाबला एकतरफा नहीं रहा है.

टूंडला में 2022 के चुनाव में बीजेपी के प्रेमपाल सिंह धनगर ने जीत दर्ज की. उन्होंने बसपा छोड़कर सपा में आए राकेश बाबू को करीब 50 हजार वोटों के बड़े अंतर से हराया. जसराना की कहानी इससे बिल्कुल अलग रही. 2022 में समाजवादी पार्टी ने यहां बेहद करीबी मुकाबले में जीत हासिल की. सपा उम्मीदवार सचिन यादव को 1,08,289 वोट मिले, जबकि बीजेपी के मानवेन्द्र प्रताप सिंह को 1,07,453 वोट प्राप्त हुए. दोनों के बीच जीत का अंतर महज 836 वोट रहा. फिरोजाबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी ने 2012 में मनीष असीजा के जरिए अपनी वापसी की शुरुआत की थी. उन्होंने सपा के अजीम भाई को 2,015 वोटों से हराया. 2017 में असीजा की जीत का अंतर बढ़कर 41,727 वोट हो गया. 2022 में सपा ने सैफुर रहमान उर्फ छुट्टन भाई को मैदान में उतारा, लेकिन वह बीजेपी का विजय रथ नहीं रोक सके. मनीष असीजा को 1,12,509 वोट मिले और उन्होंने 79,554 वोट पाने वाले सैफुर रहमान को 32,655 वोटों से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की.

शिकोहाबाद का चुनावी इतिहास जिले की बाकी सीटों से अलग है. यहां निर्दलीय उम्मीदवार छह बार जीत दर्ज कर चुके हैं. इस सीट पर किसी एक पार्टी का स्थायी दबदबा नहीं रहा. 2012 में सपा के ओम प्रकाश वर्मा ने बसपा के मुकेश वर्मा को 43,994 वोटों से हराया था. 2017 में मुकेश वर्मा बीजेपी में शामिल हो गए और सपा के संजय कुमार को 10,777 वोटों से पराजित किया. 2022 से पहले मुकेश वर्मा सपा में लौट आए, जबकि ओम प्रकाश वर्मा बीजेपी में चले गए. इस बार मुकेश वर्मा ने ओम प्रकाश वर्मा को 9,328 वोटों से हराया. सिरसागंज परिसीमन के बाद बनी सीट है और यहां 2012 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ. इस क्षेत्र के 90 प्रतिशत से अधिक मतदाता ग्रामीण इलाकों में रहते हैं. शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी ने यहां मजबूत पकड़ बनाई. 2012 में हरिओम यादव ने बसपा के अतुल प्रताप सिंह को 40,015 वोटों से हराया. 2017 में उन्होंने बीजेपी के जयवीर सिंह को 10,676 वोटों से शिकस्त दी. 2022 में टिकट नहीं मिलने पर हरिओम यादव बीजेपी में शामिल होकर चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन सपा के सर्वेश सिंह यादव ने उन्हें 8,805 वोटों से हरा दिया.

2022 में पांच सीटों का चुनावी परिणाम

विधानसभा सीट विजेता पार्टी जीत का अंतर

टूंडला प्रेमपाल सिंह धनगर बीजेपी 47,691

जसराना सचिन यादव सपा 836

फिरोजाबाद मनीष असीजा बीजेपी 32,955

शिकोहाबाद मुकेश वर्मा सपा 9,328

सिरसागंज सर्वेश सिंह सपा 8,805

स्रोत: 2022 विधानसभा चुनाव के उपलब्ध निर्वाचन आंकड़े.

इतिहास में फिरोजाबाद

फिरोजाबाद का प्राचीन नाम चंदवार बताया जाता है. वर्ष 1566 में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान फिरोज शाह मंसबदार के नाम पर इसका नाम फिरोजाबाद पड़ा. प्रचलित विवरण के मुताबिक, राजा टोडरमल तीर्थयात्रा पर गए थे और रास्ते में लुटेरों ने उन्हें लूट लिया था. इसके बाद अकबर ने फिरोज शाह को इस क्षेत्र में भेजा. फिरोज शाह की कब्र और कटरा पठानान के खंडहर उस दौर से जुड़ी ऐतिहासिक निशानियों के रूप में बताए जाते हैं.मुगल शासन के बाद इस क्षेत्र ने मराठों, जाटों और अंग्रेजों के दौर को भी देखा. वर्ष 1737 में बाजीराव पेशवा ने फिरोजाबाद और अहमदपुर पर हमला किया. इसके बाद जाटों ने यहां करीब 30 वर्षों तक शासन किया. अठारहवीं सदी के अंतिम वर्षों में मराठों के सहयोग से भी इस क्षेत्र पर शासन हुआ.

नवंबर 1794 में फ्रांसीसी सेना प्रमुख डी. वायान ने यहां आयुध कारखाना स्थापित किया था. बाद में अंग्रेजी शासन के दौरान फिरोजाबाद को अलग-अलग समय पर इटावा, अलीगढ़, सादाबाद और आगरा जिलों से जोड़ा गया.फिरोजाबाद को भारत की ग्लास सिटी कहा जाता है. यहां का कांच उद्योग लंबे समय से रोजगार और व्यापार का प्रमुख आधार रहा है. चूड़ियों के साथ-साथ कांच की बोतलें, सजावटी सामान, रकाबियां, चम्मच और दूसरी वस्तुएं यहां तैयार की जाती हैं. पुराने समय में कांच की अनुपयोगी वस्तुओं को स्थानीय भट्टियों में पिघलाकर दोबारा इस्तेमाल किया जाता था. इसी प्रक्रिया से चूड़ियों और छोटी बोतलों के निर्माण को बढ़ावा मिला. समय के साथ यह काम बड़े उद्योग का रूप लेता गया.

जिले की कुल पांच विधानसभा सीटों में से दो पर कांग्रेस की दावेदारी

फिरोजाबाद में कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए टूंडला और फिरोजाबाद सदर सीट पर दावा पेश किया है. जिले की पांच विधानसभा सीटों में से दो पर दावेदारी के साथ कांग्रेस गठबंधन में अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही है. हालांकि, 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था और उसे जिले की किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली थी. दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी ने तीन सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी को दो सीटों पर सफलता मिली थी.

फिरोजाबाद में कांग्रेस की 2027 की दावेदारी

2 सीटें

कांग्रेस की मांग

टूंडला

फिरोजाबाद सदर

2022 में सीटों का दलवार बंटवारा

कांग्रेस की टूंडला और फिरोजाबाद सीटों पर दावेदारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों सीटों पर 2022 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी. टूंडला में बीजेपी के प्रेमपाल सिंह धनगर ने सपा के राकेश बाबू को 47,691 वोटों से हराया था. वहीं, फिरोजाबाद सदर सीट पर बीजेपी के मनीष असीजा ने सपा के सैफुर्रहमान को 32,955 वोटों से पराजित किया था. दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर काफी बड़ा रहा था.

जिले की बाकी तीन सीटों पर सपा ने जीत हासिल की थी. जसराना में सपा के सचिन यादव ने बीजेपी के मानवेंद्र प्रताप सिंह को महज 836 वोटों से हराया था. यह जिले का सबसे करीबी मुकाबला था. शिकोहाबाद में सपा के मुकेश वर्मा ने बीजेपी के ओमप्रकाश वर्मा को 9,328 वोटों से पराजित किया था. वहीं, सिरसागंज में सपा के सर्वेश सिंह ने बीजेपी के हरिओम यादव को 8,805 वोटों से हराया था.

चुनाव के पांच बड़े आंकड़े

47,691: सबसे बड़ी जीत, टूंडला, बीजेपी

836: सबसे करीबी मुकाबला, जसराना, सपा

कांग्रेस के सामने संगठन मजबूत करने की चुनौती

2022 के नतीजे बताते हैं कि फिरोजाबाद में कांग्रेस का चुनावी आधार काफी सीमित रहा. पार्टी पांचों सीटों पर प्रभावी मुकाबले में नहीं थी और सभी सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, अलग-अलग सीटों पर कांग्रेस का वोट शेयर 0.45 से 0.78 फीसदी के बीच रहा. टूंडला में योगेश दीक्षित को 1,949, जसराना में विजय नाथ सिंह वर्मा को 1,925, फिरोजाबाद में संदीप तिवारी को 1,154, शिकोहाबाद में शशि शर्मा को 1,428 और सिरसागंज में प्रतिमा पाल को 1,211 वोट मिले थे.

पांचों सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन

सीट कांग्रेस प्रत्याशी वोट

टूंडला योगेश दीक्षित 1,949

जसराना विजय नाथ सिंह वर्मा 1,925

फिरोजाबाद संदीप तिवारी 1,154

शिकोहाबाद शशि शर्मा 1,428

सिरसागंज प्रतिमा पाल 1,211

स्रोत: 2022 विधानसभा चुनाव के उपलब्ध निर्वाचन आंकड़े.

ऐसे में टूंडला और फिरोजाबाद सदर पर कांग्रेस की दावेदारी को पिछले चुनावी प्रदर्शन के साथ संगठनात्मक विस्तार की रणनीति के संदर्भ में देखना होगा. वहीं, सपा के लिए इन दोनों सीटों पर अपनी पिछली हार और कांग्रेस की मांग के बीच गठबंधन का संतुलन बनाना अहम होगा. फिलहाल सीटों के बंटवारे पर अंतिम सहमति नहीं बनी है.

कांग्रेस की दो सीटों की मांग जिले की कुल पांच सीटों में 40 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर है. जबकि 2022 में पार्टी का वोट शेयर प्रत्येक सीट पर एक फीसदी से कम रहा था. दूसरी ओर, सपा ने तीन सीटें जीती थीं. इसलिए टूंडला और फिरोजाबाद सदर पर कांग्रेस की दावेदारी के साथ सपा के मौजूदा चुनावी आधार और दोनों सीटों पर उसके पिछले प्रदर्शन का सवाल भी सीट बंटवारे की बातचीत में महत्वपूर्ण रहेगा.