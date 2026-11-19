कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है. उन्होंने कहा है कि वह अगला लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगी और इसे लेकर उनके मन में कोई संदेह नहीं है. सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी बताया कि वह 2024 में भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती थीं, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उन्हें चुनाव लड़ाने के बजाय प्रचार समिति में अहम जिम्मेदारी दी थी. उनके इस बयान को कांग्रेस में उनकी आगामी राजनीतिक भूमिका के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

2029 के लोकसभा चुनाव लड़ने से जुड़े सवाल पर सुप्रिया श्रीनेत ने साफ कहा कि वह निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगी. उन्होंने कहा, "मैं निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव लड़ूंगी. मुझे इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है."

उनके इस बयान से साफ है कि वह आने वाले समय में सक्रिय राजनीति में चुनावी मैदान में उतरना चाहती हैं. हालांकि, उन्होंने अभी यह नहीं बताया है कि वह किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी.

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2024 में भी चुनाव लड़ना चाहती थीं सुप्रिया

सुप्रिया श्रीनेत ने 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए बताया कि वह उस समय भी चुनाव लड़ने की इच्छुक थीं. हालांकि, पार्टी नेतृत्व ने उनसे इस बारे में बात की और उन्हें चुनाव प्रचार समिति में बनाए रखने का फैसला किया.

उन्होंने कहा कि नेतृत्व को लगा कि चुनाव प्रचार समिति में उनकी भूमिका अहम है और वह वहां रहकर पार्टी के लिए बेहतर योगदान दे सकती हैं. इसी वजह से 2024 में उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा.

लोकसभा चुनाव लड़ना क्यों चाहती हैं सुप्रिया?

कांग्रेस नेता ने लोकसभा चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा के पीछे की वजह भी बताई. उनका मानना है कि लोकसभा चुनाव लड़कर ही असल मायने में जनता के बीच से निर्वाचित होकर संसद पहुंचने का मौका मिलता है.

सुप्रिया श्रीनेत का यह बयान ऐसे समय आया है, जब 2029 के लोकसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है. इसके बावजूद उन्होंने अपनी चुनावी मंशा जाहिर कर कांग्रेस की भविष्य की राजनीति को लेकर संकेत दे दिए हैं.

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