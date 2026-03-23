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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'BJP को फायदा होगा', पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर से ओवैसी के गठबंधन पर कांग्रेस का आया बयान

'BJP को फायदा होगा', पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर से ओवैसी के गठबंधन पर कांग्रेस का आया बयान

UP News: कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह ने पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली बात है.

By : मोहित राज दुबे, अंकित गुप्ता | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 23 Mar 2026 01:09 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण करने वाले हुमायूं कबीर ने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी के साथ गठबंधन किया है जिस पर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह ने इसे बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला कदम बताया और कहा कि आज इस बात की जरूरत है देश से सांप्रदायिक ताकतों को परास्त किया जाए. 

उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद सीट से सांसद उज्जवल रमण सिंह ने पश्चिम बंगाल में ओवैसी की पार्टी के हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ गठबंधन पर कहा कि "कोई किसी के साथ भी मिलकर चुनाव लड़ें, कोई कहीं पर भी लड़े ये स्वतंत्रता है लेकिन, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए लड़ रहा है तो लोग बंगाल के भी देख रहे हैं और बाकी हिस्सों के भी देख रहे हैं कि कौन लोग किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? 

हुमायूं कबीर और ओवैसी के गठबंधन पर सवाल

कांग्रेस सांसद ने कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि सांप्रदायिक और फासीवादी शक्तियों को परास्त किया जाए उनका उखाड़ फेंका जाए, हम यहीं लड़ाई लड़ रहे हैं. पश्चिम बंगाल में ओवैसी और कबीर मिलकर चुनाव लड़ने वाले है ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली बात है. 

बीजेपी ने ओवैसी को बताया इंडिया गठबंधन का हिस्सा

वहीं हुमायूं कबीर के साथ ओवैसी की पार्टी के गठबंधन पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा का भी बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हारकर सत्ता से बाहर होने वाली है. जनता उनको निकालने वाली है.  

हुमायूं कबीर और ओवैसी इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है और वह कई बार बीजेपी को हराने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन, हर बार उनको हार का सामना करना पड़ा है. इस बार भी उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे. 

बता दें कि हुमायूं कबीर उस वक्त सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद का ऐलान किया था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने उन्हें अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया. हुमायूं कबीर ने इसके बाद आम जनता उन्नयन पार्टी का गठन किया है और अब वो ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे. 25 मार्च को कोलकाता में गठबंधन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी. 

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 23 Mar 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi UP NEWS Ujjwal Raman Singh
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