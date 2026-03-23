'BJP को फायदा होगा', पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर से ओवैसी के गठबंधन पर कांग्रेस का आया बयान

पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण करने वाले हुमायूं कबीर ने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी के साथ गठबंधन किया है जिस पर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह ने इसे बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला कदम बताया और कहा कि आज इस बात की जरूरत है देश से सांप्रदायिक ताकतों को परास्त किया जाए.

उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद सीट से सांसद उज्जवल रमण सिंह ने पश्चिम बंगाल में ओवैसी की पार्टी के हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ गठबंधन पर कहा कि "कोई किसी के साथ भी मिलकर चुनाव लड़ें, कोई कहीं पर भी लड़े ये स्वतंत्रता है लेकिन, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए लड़ रहा है तो लोग बंगाल के भी देख रहे हैं और बाकी हिस्सों के भी देख रहे हैं कि कौन लोग किसको फायदा पहुंचा रहे हैं?

हुमायूं कबीर और ओवैसी के गठबंधन पर सवाल

कांग्रेस सांसद ने कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि सांप्रदायिक और फासीवादी शक्तियों को परास्त किया जाए उनका उखाड़ फेंका जाए, हम यहीं लड़ाई लड़ रहे हैं. पश्चिम बंगाल में ओवैसी और कबीर मिलकर चुनाव लड़ने वाले है ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली बात है.

बीजेपी ने ओवैसी को बताया इंडिया गठबंधन का हिस्सा

वहीं हुमायूं कबीर के साथ ओवैसी की पार्टी के गठबंधन पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा का भी बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हारकर सत्ता से बाहर होने वाली है. जनता उनको निकालने वाली है.

हुमायूं कबीर और ओवैसी इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है और वह कई बार बीजेपी को हराने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन, हर बार उनको हार का सामना करना पड़ा है. इस बार भी उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे.

बता दें कि हुमायूं कबीर उस वक्त सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद का ऐलान किया था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने उन्हें अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया. हुमायूं कबीर ने इसके बाद आम जनता उन्नयन पार्टी का गठन किया है और अब वो ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे. 25 मार्च को कोलकाता में गठबंधन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी.

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