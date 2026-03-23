'इजराइल को फादरलैंड कह रहे...', सपा सांसद अफजाल अंसारी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने मिडिल ईस्ट तनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी और ईरान को भारत का मित्र देश बताते हुए कहा कि हमने अपने अच्छे मित्र को खो दिया है. आज प्रधानमंत्री इजराइल को फादरलैंड बताते हैं, उनकी इस परिभाषा को लेकर अब लोग परेशान हैं. अमेरिका लगातार भारत को अपमानित कर रहा है और हम उसके तलवे चाट रहे हैं.

अफजाल अंसारी ने कहा कि इस्लामी गणराज्यों की बैठक में पाकिस्तान और कश्मीर के सवाल पर ईरान हमेशा भारत के पक्ष में रहा और कोई प्रस्ताव पास नहीं होने दिया. लेकिन, आज हमने अपने अच्छे मित्र को खो दिया. हम इसराइल को जाकर उसे हमारा फादर लैंड बताते हैं. अभी तक मातृभूमि की बात समझ में आती थी लेकिन अब फादर लैंड अब इसका क्या होगा? 92 लाख की आबादी वाले इजराइल को फादर लैंड कह रहे है, ये तो चमचागीरी की हद हो गई.

भारत को अपमानित कर रहा अमेरिका

सपा सांसद ने ईद नहीं मानने के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि "हम खुशी नहीं मना रहे हैं क्योंकि दुनिया की दो महाशक्तियां अपने ताकत के बल पर मानवता की हत्या कर रही हैं. लाखों लोग फिलिस्तीन में मारे गए और अब ईरान में मारे जा रहे हैं. अमेरिका ने नेतन्याहू से मिलकर गलत आक्रमण किया है. ये वहीं अमेरिका है जो आए दिन भारत के साथ भी दादागीरी करता है, भारत को अपमानित करता है. ऐसे में हमें शर्म आनी चाहिए.

'देश की सरकार को शर्म आनी चाहिए'

जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब ट्रंप ने कहा था कि हमने भारत को युद्ध रोकने के लिए मना कर दिया है सीज फायर हो गया है. भारत की किसी भी सरकार में कोई भी नेता रहा हो चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर अटल बिहारी वाजपेई ही क्यों ना हो. किसी ने अमेरिका की दादागीरी को स्वीकार नहीं किया. ये पहली बार है कि अमेरिका डांट रहा है और हम उसके तलवे चाट रहे हैं.

ईरान से हमारे गैस का मसाला फंसा हुआ है दो जहाजों को छोड़ते वक्त ईरान ने कहा था कि वो भारत की डिप्लोमेसी के वजह से नहीं बल्कि तब भारत की जनता हमारे साथ खड़ी थी. इसलिए जाने दिया है. सपा सांसद ने अमेरिका के साथ हुई डील को भी किसानों के साथ विश्वासघात बताया और कहा कि एक अडानी को बचाने के लिए पूरे भारत का अपमान किया जा रहा है.

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