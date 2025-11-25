अयोध्या राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को आमंत्रित नहीं किया गया है. जिस पर सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार पर निशाना साधा है. मसूद ने कहा कि अवधेश प्रसाद को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित हैं.

इमरान मसूद ने सपा सांसद अवधेश प्रसाद ध्वजारोहण में आमंत्रित नहीं किए जाने पर कहा कि "वो दलित हैं इसलिए नहीं दिया होगा. ये बड़े दुर्भाग्य की बात है.. प्रधानमंत्री आ रहे हैं और पीएम मोदी के आगमन पर लोकल सांसद को भी निमंत्रण न हो इससे ज्यादा दुखदायी क्या हो सकता है?"

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने साधा निशाना

मसूद ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री बतौर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सबसे पहला हक तो वहां के सांसद का है लेकिन वो दलित हैं इसलिए उन्हें बुलाया नहीं. वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी के अयोध्या नहीं जाने पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि ये तो अपनी आस्था है, सबको अपनी आस्था का पालन करना चाहिए.

बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि उन्हें राहुल गांधी और अखिलेश यादव के अलावा कोई और दिखाई देता है या नहीं या सिर्फ वहीं दिखाई देते हैं. क्या उन्हें आडवाणी नहीं दिखाई देते? वो भी तो राम मंदिर के दर्शन को नहीं गए.

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने जताया दुख

बता दें कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद अयोध्या वाली फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं. बावजूद उन्हें राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया, जिस पर उन्होंने दुख भी जताया है. सपा सांसद ने कहा कि अगर उन्हें निमंत्रण दिया जाता तो वो नंगे पांव राम मंदिर जाते. उन्होंने दावा किया कि भले ही उन्हें राम मंदिर जाने न दिया जाए लेकिन फिर भी वो आम श्रद्धालु की तरह राम मंदिर के दर्शनों के लिए जाएंगे.

In Pics: पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर लहराई केसरिया पताका, देखें- ध्वजारोहण की भव्य तस्वीरें



