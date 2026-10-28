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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडज्ञानेश कुमार को लेकर BJP पर भड़के इमरान मसूद, कहा- इमरजेंसी से बदतर हालात

ज्ञानेश कुमार को लेकर BJP पर भड़के इमरान मसूद, कहा- इमरजेंसी से बदतर हालात

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर निशाना साधा और कहा कि 30 अक्टूबर को इंडिया ब्लॉक की रैली होगी. ज्ञानेश कुमार को आज नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 28 Oct 2026 01:37 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन सार्वजनिक रूप से महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है. 30 अक्टूबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर इसका आयोजन होगा. जिस पर काँग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान आया है. उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को आज नहीं तो हटना ही पड़ेगा. आज देश के हालात इमरजेंसी से भी ज्यादा खराब हो गए हैं. 

इमरान मसूद ने इंडिया ब्लॉक के सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम के आयोजन पर कहा कि 30 तारीख को हमारी रैली होगी. ये लोग हमेशा आपातकाल-आपातकाल कहते हो तो इस समय तो आपातकाल से भी ज्यादा खराब हालात हैं. काँग्रेस सांसद ने दावा किया कि ज्ञानेश कुमार को आज नहीं तो कल हटना तो पड़ेगा.  

ज्ञानेश कुमार को लेकर BJP पर निशाना

उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई वोट चोरी के ख़िलाफ़ है. ज्ञानेश कुमार के लिए भाजपा अपने लोगों को क्यों सड़कों पर उतार रही है. ये लोग फंसने के बाद उलटे सीधे काम कर रहे हैं. सब चुनाव लूटे जा रहे हैं. बीजेपी ने धांधली के नए-नए रिकॉर्ड कायम कर दिए. पीलीभीत मॉडल उसका सबसे बड़ा सबूत है. 

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वोटर कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने पर काग्रेस सांसद ने कहा कि आपने फिर आधार कार्ड क्यों बनाया? अगर आप हर बात में आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो तो वोटर लिस्ट में भी आधार का इस्तेमाल करो. वोटर लिस्ट में अगर आप आधार कनेक्ट कर दोगे तो उसमें थंब इंप्रेशन जाता है, बायोमेट्रिक है तो वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी हो रही है उसे रोकने का काम होगा. 

सोनिया गांधी की किताब पर कही ये बात

इमरान मसूद ने सोनिया गांधी की किताब को लेकर भी जवाब दिया और कहा कि आसमान के ऊपर धूल फेंकेगे तो मुंह पर गिरेगी. सोनिया जी ने कितना त्याग किया है. वो तो 2004 में ही पीएम बन सकती थीं. जो लोग सोनिया जी के बारे में बोलते है उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं. वो पूरा भाषण हिंदी में देती हैं. उनका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है. 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 28 Oct 2026 01:37 PM (IST)
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