'ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातिसूचक शब्द नहीं', रामदेव बोले- सनातन में सब बराबर

योग गुरु बाबा रामदेव ने सनातन धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सनातन धर्म को नीचा दिखाने और बदनाम करने की साजिश हो रही है. रामदेव ने धार्मिक ग्रंथों का भी जिक्र करते हुए कहा कि सनातन में किसी का अपमान नहीं किया गया है, सभी वर्गों को सम्मान दिया गया है. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जातिसूचक शब्द नहीं थे बल्किन बाद में जाति के नाम पर भेद किए गए.

बाबा रामदेव ने हरिद्वार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सनातन धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया. उन्होंने धार्मिक ग्रंथों और मनु स्मृति का भी जिक्र किया और कहा कि न तो सनातन धर्म में शूद्रों का अपमान है और न ही स्त्रियों का अपमान है. विदेशियों ने फूट डालने की कोशिश की और जाति के नाम पर भेद की दीवारें खड़ी की गईं.

'सनातन की नज़र सब बराबर हैं'

रामदेव ने कहा कि क्लासिफिकेश कोई जातियां नहीं थी. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जातिसूचक शब्द नहीं हैं. जो अज्ञान को मिटाए वो ब्राह्मण, जो अन्याय को मिटाए वो क्षत्रिय, जो अभाव को मिटाए वो वैश्य और जो अपवित्रता को मिटाए और समाज में शुचिता स्थापित करे वो शूद्र है. जाति का मतलब नहीं था. बाद में जाति के नाम पर भेद पैदा किए गए.

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जहां वेद है वहां भेदभाव नहीं हो सकता- रामदेव

भेद और भेदभाव ये वेद और सनातन के विरुद्ध हैं. जहां भेद हो वहां वेद हैं ही नहीं. हमें आपस में भेदभाव की दीवारें खड़ी करके लड़ाया गया. इस देश में धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पाप हुआ और राजनीतिक लोगों ने इसका संरक्षण किया. जैसे देश का संविधान सभी के लिए बराबरी की बात करता है ऐसे ही हमारे वेद भी सत्य और न्याय को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है.

योग गुरु रामदेव ने कहा कि करीब 50 प्रतिशत ऋषियों की संतानों को धर्म से हटा दिया गया. कोई मुस्लिम बन गया, कोई क्रिश्चियन बन गया. उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले दिनों तो भगवान में भी अमीर और गरीबों का विभेद कर दिया इन दुष्टों ने. भगवान पर आरोप भी लगाते हैं व्यभिचारी, दुराचारी, मांसाहारी तक कहते हैं. एक तरफ अस्तित्व से इनकार करते हैं, दूसरी तरफ ऐसे आरोप लगाते हैं.