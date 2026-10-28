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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकांग्रेस को MLC चुनाव में लगा झटका तो BJP का राहुल गांधी पर तंज, 'बैलेट चुनाव में भी नाकाम'

कांग्रेस को MLC चुनाव में लगा झटका तो BJP का राहुल गांधी पर तंज, 'बैलेट चुनाव में भी नाकाम'

एमएलसी चुनाव रिजल्ट पर राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस से कहना चाहूंगा कि जिसकी मति मारी गई हो, उसके लिए आप मतपत्रों से मतदान करा लीजिए...तो भी वो चारों खाने चित नजर आएगा.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 28 Oct 2026 01:05 PM (IST)
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एमएलसी चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया पर झूठ की बात का बतंगड़ नहीं, झूठ की बात का बवंडर खड़ा करने वाले राहुल गांधी के अरमान आज चकनाचूर हो गए हैं. MLC चुनाव में कांग्रेस अभी तक शून्य पर है.

उन्होंने कहा, ''ये बात लगभग स्पष्ट है, जो चुनाव बैलेट से हुए हैं, उन चुनावों में भी कांग्रेस अपने वजूद का एहसास करने में नाकाम रही है. इससे साफ है कि कांग्रेस जनता का समर्थन प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखती है, चाहे EVM से हो या बैलेट से. मेहनत करने से जन समर्थन मिलता है सैर सपाटा करने से नहीं.''

न जनता आपके साथ है और न विधायक- बीजेपी

राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ''कांग्रेस से कहना चाहूंगा कि जिसकी मति मारी गई हो, उसके लिए आप मतपत्रों से मतदान करा लीजिए...तो भी वो चारों खाने चित नजर आएगा. कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि जनता आपके साथ नहीं है, न विधायक आपके साथ है. आप जो भी करने का प्रयास कर रहे हैं, हकीकत है कि आप नाकाम सिद्ध हो गए.''

उन्होंने कहा, ''मेहनत करने से जन समर्थन मिलता है. नितिन नवीन यूपी जा रहे हैं, अमित शाह पंजाब जा रहे हैं, और राहुल गांधी वियतनाम जा रहे हैं. और सोचते हैं कि उन्हें जनसमर्थन मिलेगा. मैं कांग्रेस से कहूंगा कि काम चोरी की आदत छोड़िए, वोट चोरी का नारा खुद छूट जाएगा.''  

बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक क 28 विधानपरिषद चुनावों में कांग्रेस 12 सीटों पर चुनाव लड़ी थी. यूपी की 11 सीटों में से कहीं चुनाव नहीं लड़ी. वहीं कर्नाकट में 4 पर लड़ी और सभी सीटों पर हार मिली. यहां कांग्रेस सत्ता में है. महाराष्ट्र में 3 पर लड़ी और सभी सीटों पर हार मिली है. वहीं बिहार में 5 पर लड़ी, सभी हार मिली.

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 28 Oct 2026 12:55 PM (IST)
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Rahul Gandhi BJP MLC Election Breaking News Abp News
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