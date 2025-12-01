शीतकालीन सत्र में विभिन्न मुद्दों के बीच पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच अब एक नया विवाद खड़ा होता दिख रहा है. संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी, पालतू कुत्ते के साथ परिसर में पहुंची. चौधरी के इस कदम पर उत्तर प्रदेश स्थित डुमरियागंज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदंबिका पाल ने तीखी टिप्पणी करते हुए कार्रवाई की मांग की है.

डुमरियागंज सांसद द्वारा कार्रवाई की मांग करने पर रेणुका ने सफाई भी दी. सांसद द्वारा कुत्ता लेकर आने पर बीजेपी सांसद पाल ने कहा कि रेणुका चौधरी ने जो किया है वह विशेषाधिकार का दुरुपयोग है.

बीजेपी सांसद ने कहा कि अगर वह सांसद और उनके कुछ विशेषाधिकार हैं, तो उनको अमर्यादित आचरण नहीं करना चाहिए.यह सदन सांसदों के लिए है. देश की नीतियों पर चर्चा के लिए है.

सांसद ने लोकतंत्र पर कुठाराघात किया- जगदंबिका पाल

पाल ने कहा कि यह जगह जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के लिए यह जगह है. वह शायद राज्यसभा में है, उनको एहसास नहीं है कि लोकसभा, राज्यसभा देश की जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाली है. वह वहां अपने कुत्ते को लेकर आएं और उस पर सवाल किया जाए, वह देश को शर्मसार कर रहे हैं. लोकतंत्र पर कुठाराघात कर रहे हैं और संसद का अपमान कर रहे हैं. उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

वहीं इस मामले पर रेणुका चौधरी ने कहा कि वह काटता नहीं है. सरकार जानवर को पसंद नहीं करती है. गूंगा जानवर गाड़ी में चली गई. अगर उसका भी पास बनता है तो बना दें. बाकी हम क्या बोलें.