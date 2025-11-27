'कंगना रनौत के बयान बेहद जहरीले...', कैंसर जैसे घुसपैठिए वाले बयान पर कांग्रेस ने साधा निशाना

हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने घुसपैठियों को लेकर जो बयान दिया उस पर सियासत तेज हो गई है. कंगना ने घुसपैठियों को शरीर में कैंसर की तरह बताया जिस पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कंगना के सारे बयान जहरीले होते है.

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी सांसद पर निशाना साधते हुए कहा कि "कंगना रनौत के सारे बयान बेहद जहरीले हैं. उन्हें राजनीति की तो कोई समझ नहीं है और जिस तरह से वो लगातार हमारे पंजाब के किसानों, हमारी धरती माता के बेटों और हमारे अन्नदाताओं को आतंकवादी कहती हैं. जो उनकी माताओं और बहनों को कह सकती है कि ये सौ-सौ रुपये में धरने पर बैठती है ऐसे बेहुदे लोगों के खिलाफ बयान देने का कोई मतलब नहीं है."

कंगना रनौत पर किया पलटवार

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जिनके पास राजनीति की तमीज़ न हो जो अपने क्षेत्र में ये कहें कि मैं नहीं आ सकती जब प्राकृतिक आपदा आई हो और वो फिल्म की शूटिंग कर रही हों. ऐसे लोगों के बयानों को कोई महत्व नहीं है. यह भारतीय जनता पार्टी है, जो ऐसे बेहूदे लोगों को ही सांसद बनाती है.

बता दें कि देश में एसआईआर को लेकर हो रही सियासत पर कंगना रनौत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पर निशाना साधते हुए कहा कि था कि देश उनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है. पूरा देश इन घुसपैठियों को हटाना चाहता है जिस तरह से शरीर में कैंसर होता है उसी तरह देश में ये घुसपैठिए होते हैं तो उनको पूरा देश निकालना चाहता है.

इससे पहले भी कंगना ने अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर बयान दिया था. उन्होंने कहा कि इस समारोह को देखकर पाकिस्तान बौखला गया है. क्योंकि वे दिन-ब-दिन डूब रहे हैं. वे भीख का कटोरा बन गए हैं और हम तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी हैं और जल्द ही पहली सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे.