UP: युवाओं को 1,725 करोड़ की सौगात देंगे CM योगी, 5 जिलों में कौशल विकास केंद्र

उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार और कौशल विकास की बड़ी सौगात मिलने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार, 31 अक्टूबर को 1,725 करोड़ रुपये की सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना का शुभारंभ करेंगे. यह कार्यक्रम सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर होगा. लखनऊ स्थित लोक भवन सभागार में आयोजित समारोह में योजना से जुड़े पोर्टल का भी लोकार्पण किया जाएगा.

योजना के पहले चरण में प्रदेश के पांच जिलों में कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास केंद्र बनाए जाएंगे. इनमें लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, झांसी और गौतम बुद्ध नगर शामिल हैं. मुख्यमंत्री इन केंद्रों का शिलान्यास करेंगे. इनका उद्देश्य युवाओं को रोजगार की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देना और उनके लिए नौकरी के अवसर बढ़ाना है.

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योजना के लिए पोर्टल का भी होगा लोकार्पण

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योजना के विशेष पोर्टल का लोकार्पण करेंगे. इसके साथ ही रोजगार और कौशल विकास से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान भी होगा. सरकार का लक्ष्य युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना है.

युवाओं को मिलेंगे जॉब और प्लेसमेंट लेटर

समारोह में एमएसएमई विभाग और यूपीएसआईसी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित युवाओं को जॉब ऑफर लेटर और प्लेसमेंट लेटर दिए जाएंगे. इससे प्रशिक्षण पूरा कर चुके युवाओं को रोजगार पाने में मदद मिलेगी.

उद्यमियों को टूलकिट और आर्थिक सहायता

स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई विभाग के लाभार्थियों को टूलकिट और वित्तीय सहायता के चेक भी बांटे जाएंगे. कार्यक्रम में दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे. सरकार इस योजना के जरिए युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, नौकरी और अपना काम शुरू करने के अवसर उपलब्ध कराने की तैयारी में है.

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