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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP: युवाओं को 1,725 करोड़ की सौगात देंगे CM योगी, 5 जिलों में कौशल विकास केंद्र

UP: युवाओं को 1,725 करोड़ की सौगात देंगे CM योगी, 5 जिलों में कौशल विकास केंद्र

सीएम योगी 31 अक्टूबर को 1,725 करोड़ रुपये की सरदार पटेल कौशल एवं रोजगार योजना शुरू करेंगे. पहले चरण में पांच जिलों में आधुनिक कौशल विकास केंद्र बनाए जाएंगे.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 31 Oct 2026 02:08 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार और कौशल विकास की बड़ी सौगात मिलने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार, 31 अक्टूबर को 1,725 करोड़ रुपये की सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना का शुभारंभ करेंगे. यह कार्यक्रम सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर होगा. लखनऊ स्थित लोक भवन सभागार में आयोजित समारोह में योजना से जुड़े पोर्टल का भी लोकार्पण किया जाएगा.

योजना के पहले चरण में प्रदेश के पांच जिलों में कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास केंद्र बनाए जाएंगे. इनमें लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, झांसी और गौतम बुद्ध नगर शामिल हैं. मुख्यमंत्री इन केंद्रों का शिलान्यास करेंगे. इनका उद्देश्य युवाओं को रोजगार की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देना और उनके लिए नौकरी के अवसर बढ़ाना है.

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योजना के लिए पोर्टल का भी होगा लोकार्पण

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योजना के विशेष पोर्टल का लोकार्पण करेंगे. इसके साथ ही रोजगार और कौशल विकास से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान भी होगा. सरकार का लक्ष्य युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना है.

युवाओं को मिलेंगे जॉब और प्लेसमेंट लेटर

समारोह में एमएसएमई विभाग और यूपीएसआईसी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित युवाओं को जॉब ऑफर लेटर और प्लेसमेंट लेटर दिए जाएंगे. इससे प्रशिक्षण पूरा कर चुके युवाओं को रोजगार पाने में मदद मिलेगी.

उद्यमियों को टूलकिट और आर्थिक सहायता

स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई विभाग के लाभार्थियों को टूलकिट और वित्तीय सहायता के चेक भी बांटे जाएंगे. कार्यक्रम में दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे. सरकार इस योजना के जरिए युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, नौकरी और अपना काम शुरू करने के अवसर उपलब्ध कराने की तैयारी में है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 31 Oct 2026 02:08 PM (IST)
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