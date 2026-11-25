लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) का सीमा विस्तार किया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए हैं. विस्तार के बाद प्राधिकरण का क्षेत्रफल 1028 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर करीब 2,558 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, यानी एलडीए का दायरा करीब ढाई गुना बढ़ जाएगा.

प्रस्तावित सीमा विस्तार में सरोजनीनगर, मलिहाबाद, काकोरी, बख्शी का तालाब, गोसाईंगंज और मोहनलालगंज विकासखंड के सभी गांव शामिल किए जाएंगे. इससे लखनऊ जिले के ग्रामीण इलाकों में भी आवासीय योजनाओं, भवन निर्माण और बुनियादी सुविधाओं का विकास एलडीए की नियोजन व्यवस्था के तहत हो सकेगा.

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लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे के आसपास होगा सुनियोजित विकास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक में लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्रों के सुनियोजित विकास पर भी जोर दिया. इसके लिए उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के तहत कॉरिडोर का नियोजित विकास कराया जाएगा. इससे एक्सप्रेस-वे के आसपास तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी.

SCR के 6 जिलों के लिए अलग-अलग होंगे विकास मॉडल

बैठक में यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) की क्षेत्रीय योजना-2051 को 30 नवंबर तक अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए. इस योजना में लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव और रायबरेली के समग्र विकास का खाका तैयार किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने सभी जिलों की भौगोलिक और आर्थिक संभावनाओं के आधार पर विकास की प्राथमिकताएं तय करने को कहा.

योजना के तहत लखनऊ में अर्बन रेजिलिएंस यानी शहरी ढांचे को आपदाओं और चुनौतियों के लिहाज से मजबूत बनाने पर फोकस रहेगा. रायबरेली में डिफेंस इंजीनियरिंग और विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा. उन्नाव में औद्योगिक विस्तार, बाराबंकी में कृषि आधारित उद्योग और ईको टूरिज्म को प्रोत्साहित किया जाएगा. वहीं, हरदोई के संडीला औद्योगिक कॉरिडोर और सीतापुर के नैमिषारण्य में पर्यटन सुविधाओं के विकास पर जोर रहेगा.

गाजियाबाद में बनेगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बताया कि राज्य राजधानी क्षेत्र की आबादी वर्ष 2051 तक बढ़कर करीब 4.9 करोड़ होने का अनुमान है. इस दौरान शहरीकरण का स्तर भी मौजूदा 29 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत तक पहुंच सकता है. ऐसे में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सड़क, आवास, परिवहन, जलापूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं की योजना अभी से तैयार करनी होगी.

बैठक में गाजियाबाद में 35 से 40 हजार दर्शकों की क्षमता वाला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की योजना पर भी चर्चा हुई. इसके लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन मिलकर कार्ययोजना तैयार करेंगे.

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