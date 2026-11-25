उत्तर प्रदेश में ठंड के साथ कोहरे का क़हर जारी है. इन दिनों प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ हैं. सुबह के समय कई हिस्सों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही में लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं. लेकिन, दिन में धूप निकलने की वजह से मौसम साफ़ रहता है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कोहरे का दायरा और बढ़ने का अनुमान जताया है.

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के पश्चिमी संभाग में आज मौसम शुष्क रहेगा लेकिन, सुबह के समय सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, बागपत, सँभल, रामपुर समेत कई जिलों में छिछला से मध्यम कोहरे छाए रहने का अनुमान जताया गया है, लेकिन दिन में धूप निकलेगी और मौसम साफ़ रहेगा. वहीं पूर्वांचल के ज़्यादातर हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई हैं. कहीं कोई बारिश या बादल का अलर्ट नहीं है.

ठंड के साथ हवा में बढ़ा प्रदूषण

यूपी में आज प्रदेश के सभी 75 जिले ग्रीन ज़ोन में बने रहेंगे. प्रदेश के बड़े शहरों में ठंड की शुरुआत के साथ ही हवा में प्रदूषण की समस्या भी बनी हुई हैं. नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा और मेरठ में ख़ासतौर से हवा की गुणवत्ता खराब हो गई हैं. इन जिलों में आज सुबह के समय एक्यूआई 200 से 250 के बीच दर्ज किया गया जो ख़राब श्रेणी की हवा मानी जाती है.

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लखनऊ में सुबह के समय कोहरा

राजधानी लखनऊ में आज सुबह के समय हल्का छिछला कोहरा रहेगा लेकिन, दिन में धूप निकलेगी और मौसम शुष्क हो जाएगा. लखनऊ में भी हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ हैं. आज सुबह यहां एक्यूआई 206 रिकॉर्ड किया गया है. वहीं प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, सीतापुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बाराबंकी, में भी आज मौसम शुष्क रहने और सुबह हल्की धुंध का अनुमान हैं. आगरा-मथुरा में आज मौसम शुष्क रहेगा.

बीते 24 घंटों में हरदोई प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, यहां न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.5 डिग्री कम है. इसके अलावा मुज़फ़्फ़रनगर, इटावा, नजीबाबाद और कानपुर भी काफी ठंडे जिले रहे. इन जिलों में अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया. वहीं वाराणसी, बांदा, अयोध्या प्रदेश के सबसे गर्म जिले रहे.