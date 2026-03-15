उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चैत्र नवरात्र से पहले प्रदेशवासियों के नाम चिट्ठी 'योगी की पाती' लिखी है. सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश के नव निर्माण में नारी शक्ति का योगदान अतुलनीय है. वहीं समाज और प्रदेश सशक्त बनता है जहां बेटियां समर्थ होती हैं. उन्होंने बेटियों को बेटों की तरह आगे बढ़ाने और अवसर देने की अपील की.

सीएम योगी ने चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि मां आदिशक्ति की आराधना का पावन पर्व नवरात्र हम सभी के जीवन में भक्ति शक्ति, नवचेतना का संचार करे. इसी मंगलकामना के साथ आप सभी को

सनातन नव संवत्सर (वि.सं. 2083) की हृदय से शुभकामनाएं.

चैत्र नवरात्र पर सीएम ने लिखी चिट्ठी

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि '9 वर्षों में उत्तर प्रदेश को निरंतर संवरते देखा है. संकल्प से सिद्धि की गौरवमयी यात्रा में प्रदेश के हर वर्ग ने योगदान दिया है. 2017 से पूर्व कालखंड के तम से उबरकर 'उपद्रव से उत्सव प्रदेश' के नवनिर्माण में नारी शक्ति का योगदान अतुलनीय है.

चैत्र नवरात्र उपासना का पर्व मात्र नहीं, अपितु नारी-शक्ति के वंदन का महापर्व है. वही समाज तथा प्रदेश सशक्त बनता है, जहां बेटियां होती है. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मुझे नारी शक्ति से संवाद का सौभाग्य मिला. चंदौली की सोना कुमारी की कहानी काफी प्रेरणादायी है जो फूलों की खेती के माध्यम से आत्मनिर्भर बनी. साथ ही उनके समूह की कई महिलाएं आज धनार्जन कर रही हैं.'

प्रदेशवासियों को दिया खास संदेश

सीएम योगी ने कहा कि 'प्रदेश सरकार ने राज्य और केंद्र की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ये सुनिश्चित किया है कि नारी शक्ति का मान बना रहे, बेटियों को सपनों का आसमान मिले और मातृशक्ति को सम्मान मिले. मिशन शक्ति अभियान, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना और प्रदेश के लगभग 20 हज़ार स्टार्ट-अप्स में से आधे का नेतृत्व नारी शक्ति द्वारा किया जाना सकारात्मक परिवर्तन का सशक्त उदाहरण है.

विकसित प्रदेश के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर क्षेत्र में बेटियों को मिले अवसर मिले ये जरूरी है. प्रत्येक प्रदेशवासी हर क्षेत्र में बेटियों को भी आगे बढ़ने के लिए बेटों के समान अवसर प्रदान करने का संकल्प ले.'

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