उत्तर प्रदेश में हवा में प्रदूषण के स्तर में सुधार होने का नाम नहीं ले रही हैं. सर्दी बढ़ने की वजह से ये समस्या और विकराल होती जा रहा हैं. पिछले कई दिनों से यहां हवा की गुणवत्ता गंभीर बनी हुई हैं जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है. आज भी कई जगहों पर एक्यूआई 400-450 के बीच दर्ज किया गया है.

यूपी में एक तरह ठंड में इजाफा हो रहा हैं. मौसम विभाग ने सुबह और शाम के समय कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी हैं. आने वाले दिनों में अब ठंड अपना पूरा प्रकोप दिखाने वाली हैं वहीं ठंड के साथ हवा में प्रदूषण का जहर भी घुलता जा रहा है.

ठंड के साथ जहरीली हवा से राहत नहीं

प्रदूषित हवा के चलते वैसे तो यूपी के कई जिलों का हाल ख़राब हैं. वाराणसी, शामली, कानपुर, लखनऊ समेत कई बड़े शहरों में हवा में प्रदूषण बढ़ गया हैं लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा जैसे जिलों में हालात गंभीर हो गए हैं. यहां लगातार हवा में प्रदूषण का स्तर 400 के पार बना हुआ हैं.

इन जिलों में 400 के पार एक्यूआई

गुरुवार 20 नवंबर को भी इसमें कोई सुधार होता नहीं दिख रहा हैं. आज ग्रेटर नोएडा सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा. यहां के नॉलेज पार्क-5 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 445 रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा दूसरे इलाकों के हालात भी ज्यादा अच्छे नहीं नहीं हैं. नोएडा सेक्टर-116 में आज सुबह 6 बजे एक्यूआई 443 दर्ज किया गया वहीं नोएडा सेक्टर-116 में 416 और नोएडा सेक्टर-एक में 428 एक्यूआई रहा.

गाजियाबाद के लोनी इलाके में गुरुवार हवा में प्रदूषण का स्तर 432 रिकॉर्ड किया गया जबकि इंदिरापुरम में 427, संजय नगर में 420 और वसुंधरा में 429 एक्यूआई रहा. इसके अलावा हापुड़ में 365, बागपत 382 और मेरठ में 332 एक्यूआई दर्ज किया गया है. 400 से ज्यादा एक्यूआई 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया जाता है जबकि 300-400 के बीच 'बेहद खराब' श्रेणी की हवा होती है.

यूपी के फतेहपुर में मदरसों की जांच शुरू, ATS ने मौलानाओं और बच्चों की मांगी डिटेल्स



