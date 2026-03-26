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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरामनवमी पर अयोध्या में हाई अलर्ट, ADG ने संभाली सुरक्षा की कमान, भीड़ को लेकर विशेष प्लान लागू

रामनवमी पर अयोध्या में हाई अलर्ट, ADG ने संभाली सुरक्षा की कमान, भीड़ को लेकर विशेष प्लान लागू

Ayodhya News In Hindi: अयोध्या में 27 मार्च को रामनवमी मेले में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान हैं. ऐसे में प्रशासन सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गया है. एडीजी ने तैयारियों का जायजा लिया.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Updated at : 26 Mar 2026 08:30 AM (IST)
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अयोध्या में रामनवमी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाने की तैयारी तेज हो गई है. 27 मार्च को यहां होने वाले रामनवमी मेले में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान हैं. ऐसे में प्रशासन सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गया है. रामनवमी पर्व को लेकर अयोध्या में हाई अलर्ट जारी किया गया है. मेले की तैयारियों का जायजा लेने एडीजी जोन प्रवीण कुमार राम नगरी पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरे सुरक्षा प्लान की समीक्षा की.

रामनवमी के पावन पर्व को देखते हुए अयोध्या में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के राम मंदिर और यहां लगने वाले रामनवमी मेले में आने का अनुमान है. जिसे लेकर एडीजी जोन प्रवीण कुमार ने मंदिर परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों को विशेष ब्रीफिंग दी.

एडीजी ने लिया सुरक्षा तैयारियां का जायजा

इस दौरान डीएम निखिल टीकाराम फुंडे और एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने एडीजी को मेले की तैयारियों और राम नवमी पर्व की विस्तृत जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि रामनवमी अयोध्या का अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है.

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया है और रूट डायवर्जन लागू किया गया है. पूरे मेला क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटकर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और कनक भवन जैसे प्रमुख मंदिरों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. 

पूरे इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है. आसपास के इलाकों का निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी. बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है और सरयू घाटों पर एसडीआरएफ व जल पुलिस की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है. ताकि किसी भी अनहोनी में तत्परता से एक्शन लिया जा सके.

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About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 26 Mar 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
Ayodhya News UP NEWS Ramnavami 2026
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