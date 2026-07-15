INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव: कांग्रेस के साथ गठबंधन पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान, 'समाजवादी पार्टी बड़े...'

यूपी चुनाव: कांग्रेस के साथ गठबंधन पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान, 'समाजवादी पार्टी बड़े...'

UP Politics: सपा महासचिव शिवपाल यादव ने स्पष्ट किया कि गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा और यूपी में सपा बड़े भाई की भूमिका में रहेगी. गठबंधन की शर्तें शीर्ष नेतृत्व तय करेगा.

Written By : विपिन तोमर |  Updated at : 15 Jul 2026 11:13 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर गठबंधन में सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई नेताओं की बयानबाजी जारी है. इस बीच सपा के महासचिव शिविपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी. गठबंधन की शर्तें राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और गठबंधन निश्चित रूप से हो जाएगा.

शिवपाल यादव ने यह बयान आज गाजियाबाद में पत्रकारों के सवालों के जवाब में दिया. इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा बोले इनसे बड़ा अधर्मी कौन है ?

 कांग्रेस से गठबंधन की पुष्टि 

सपा महासचिव शिवपाल यादव ने स्पष्ट किया कि गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा और यूपी में सपा बड़े भाई की भूमिका में रहेगी. गठबंधन की शर्तें शीर्ष नेतृत्व तय करेगा. उन्होंने कांग्रेस नेताओं की टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

यह भी पढ़ें: Moradabad News: हाथ पकड़कर नदी में कूदे थे प्रेमी युगल, चार दिन बाद किशोरी का शव बरामद

बीजेपी पर तीखा हमला

सपा नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा.उन्होंने कहा, " BJP झूठी पार्टी है और आजादी के बाद की सबसे बेईमान सरकार है. उन्होंने पूरे देश और विदेश में झूठ बोला है." इसके साथ ही शिवपाल यादव ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जिक्र करते हुए कहा, "भगवान राम  मंदिर में चोरी कर ली जाए तो इससे ज्यादा अधर्मी कौन होगा ? बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए. पोल खुल चुकी है कि वे बेईमान हैं, चोर हैं. 

शिवाल यादव ने इसको लेकर जनता से अपील करते हुए कहा, "हमारी जनता से अपील है कि ऐसे लोगों को जनता इनको ऐसी सजा दे. उन्होंने जनता को भी ठगा है. दूध के धुले बनते थे, इतनी बड़ी चोरी कर ले गए.”  उन्होंने आगे कहा कि अगर आरएसएस और बीजेपी के लोगों में जरा सी भी नैतिकता बची है तो उन्हें सभी पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए.

वोटर लिस्ट पर सवाल 

सपा महासचिव ने SIR के बाद वोटर लिस्ट को लेकर कहा कि वोटर लिस्ट तीन महीने पहले आनी चाहिए, अन्यथा गलत वोट बढ़ाए जा सकते है और सपा के वोट कटवाए जा सकते हैं. वहीँ उन्होंने वक्फ बोर्ड घोटाले का आरोप लगाने वाली मोहम्मद शाहबुद्दीन का नाम लेते हुए कहा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी से कुछ बड़ा मिला है.

यह भी पढ़ें: UP Election 2027: चंद्रशेखर ही नहीं अब ये पार्टी भी होगी मायावती के लिए चुनौती? यूपी चुनाव से पहले बसपा बदलेगी रणनीति!

Published at : 15 Jul 2026 11:10 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Shivpal Yadav UP Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव: कांग्रेस के साथ गठबंधन पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान, 'समाजवादी पार्टी बड़े...'
यूपी चुनाव: कांग्रेस के साथ गठबंधन पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान, 'समाजवादी पार्टी बड़े...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Basti News: रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला, 5 बच्चों की मां प्रेमी संग हुई फरार
बस्ती में रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला, 5 बच्चों की मां प्रेमी संग हुई फरार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Basti News: पुल पर सियासत, जनता बेहाल, 10 हजार लोगों की जिंदगी दांव पर
बस्ती में पुल पर सियासत, जनता बेहाल, 10 हजार लोगों की जिंदगी दांव पर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Moradabad News: हाथ पकड़कर नदी में कूदे थे प्रेमी युगल, चार दिन बाद किशोरी का शव बरामद
मुरादाबाद: हाथ पकड़कर नदी में कूदे थे प्रेमी युगल, चार दिन बाद किशोरी का शव बरामद
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill की 'Ishqnama' का ट्रेलर रिलीज़, Jai Randhhawa की दमदार परफॉर्मेंस ने लूटी महफिल
Shehnaaz Gill की Ishqnama का ट्रेलर दमदार, Jai Randhhawa की इंटेंसिटी ने जीता दिल
Mathew VanDyke और अब Jordan Brown! Indian borders के पास बड़ी साजिश? |ABPLIVE
रिपोर्ट्स: Deepika Padukone और Ranveer Singh के घर फिर आ सकती है खुशखबरी
Middle East: भारतीय नाविक की मौत पर भारतका बदला शुरू! हिलेगा मिडिल ईस्ट? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तनाव के बीच यूएस की बमबारी से कितना पहुंचा नुकसान? तेहरान ने दिए ये चौंकने वाले आंकड़े
तनाव के बीच यूएस की बमबारी से कितना पहुंचा नुकसान? तेहरान ने दिए ये चौंकने वाले आंकड़े
इंडिया
'कल जितने भी समर्थक हैं वो सब...', सोनम वांगचुक के अनशन के बीच अभिजीत दीपके ने की ये अपील
'कल जितने भी समर्थक हैं वो सब...', सोनम वांगचुक के अनशन के बीच अभिजीत दीपके ने की ये अपील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने के लिए तैयार, 15 दिनों की मिली मोहलत
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने के लिए तैयार, 15 दिनों की मिली मोहलत
क्रिकेट
Tom Cruise से IShowSpeed तक, FIFA वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी में दिखेगा इन ग्लोबल स्टार्स का जलवा
Tom Cruise से IShowSpeed तक, FIFA वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी में दिखेंगे ये ग्लोबल स्टार्स
बॉलीवुड
आमिर खान की तीसरी शादी में क्यों नहीं पहुंचीं रीना दत्ता और किरण राव? दोस्त अमीन हाजी ने खोला राज
आमिर खान की तीसरी शादी में क्यों नहीं पहुंचीं रीना दत्ता और किरण राव? दोस्त अमीन हाजी ने खोला राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: 'सनातन ही समाजवादी' या 'चुनावी नाटक' का खेल! PDA से हटकर 'सॉफ्ट हिंदुत्व' की ओर क्यों बढ़े अखिलेश यादव?
'सनातन ही समाजवादी' या 'चुनावी नाटक', PDA से हटकर सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर क्यों बढ़े अखिलेश यादव?
इंडिया
परिसीमन और महिला आरक्षण पर बदल गया नंबर गेम? मानसून सत्र में फिर बिल पेश करने की तैयारी
परिसीमन और महिला आरक्षण पर बदल गया नंबर गेम? मानसून सत्र में फिर बिल लाने करने की तैयारी
ट्रेंडिंग
Video: पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर! जबड़ों में दबोचकर अजगर को जिंदा चबा गया खूंखार दरिंदा
पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर! जबड़ों में दबोचकर अजगर को जिंदा चबा गया खूंखार दरिंदा
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
ENT LIVE
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Embed widget