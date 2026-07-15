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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMoradabad News: हाथ पकड़कर नदी में कूदे थे प्रेमी युगल, चार दिन बाद किशोरी का शव बरामद

Moradabad News: हाथ पकड़कर नदी में कूदे थे प्रेमी युगल, चार दिन बाद किशोरी का शव बरामद

Moradabad News In Hindi: मुरादाबाद के रामगंगा पुल से नदी में छलांग लगाने वाली किशोरी का शव चार दिन बाद 8 किमी दूर बरामद हुआ है. प्रेमी तुषार का शव पहले मिल चुका था.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 15 Jul 2026 09:05 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में रामगंगा पुल से नदी में छलांग लगाने वाली किशोरी का शव चार दिन बाद बरामद कर लिया गया. लगातार चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में गोताखोरों की पांच टीमों ने शव को पुल से करीब आठ किलोमीटर दूर नदी से निकाला. शव मिलने की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया.

घटना शनिवार दोपहर की है, जब कटघर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर स्थित रामगंगा पुल से सूरजनगर निवासी तुषार अपनी प्रेमिका (किशोरी) का हाथ पकड़कर नदी में कूद गया था. घटना के तुरंत बाद पुलिस, पीएसी और गोताखोरों की टीमें दोनों की तलाश में जुट गईं. सर्च अभियान के दौरान पहले तुषार का शव बरामद हो गया था, लेकिन किशोरी का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था.

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चार दिन तक चला सर्च ऑपरेशन

परिजनों ने चार दिन तक नदी किनारे डेरा डाले रखा और बेटी के मिलने की आस लगाए रहे. बुधवार को गोताखोरों को सफलता मिली जब किशोरी का शव घटनास्थल से लगभग आठ किलोमीटर दूर मिला. टीम ने तुरंत शव को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी. कटघर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा पूरा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

कुमार रणविजय सिंह (एसपी सिटी, मुरादाबाद) ने कहा कि मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. स्थानीय लोगों ने युवाओं को सलाह दी है कि समस्याओं का समाधान बातचीत और परिवार की मदद से निकालना चाहिए, न कि ऐसे कदम उठाने चाहिए.

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About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 15 Jul 2026 09:04 PM (IST)
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