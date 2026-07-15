Moradabad News: हाथ पकड़कर नदी में कूदे थे प्रेमी युगल, चार दिन बाद किशोरी का शव बरामद

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में रामगंगा पुल से नदी में छलांग लगाने वाली किशोरी का शव चार दिन बाद बरामद कर लिया गया. लगातार चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में गोताखोरों की पांच टीमों ने शव को पुल से करीब आठ किलोमीटर दूर नदी से निकाला. शव मिलने की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया.

घटना शनिवार दोपहर की है, जब कटघर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर स्थित रामगंगा पुल से सूरजनगर निवासी तुषार अपनी प्रेमिका (किशोरी) का हाथ पकड़कर नदी में कूद गया था. घटना के तुरंत बाद पुलिस, पीएसी और गोताखोरों की टीमें दोनों की तलाश में जुट गईं. सर्च अभियान के दौरान पहले तुषार का शव बरामद हो गया था, लेकिन किशोरी का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था.

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चार दिन तक चला सर्च ऑपरेशन

परिजनों ने चार दिन तक नदी किनारे डेरा डाले रखा और बेटी के मिलने की आस लगाए रहे. बुधवार को गोताखोरों को सफलता मिली जब किशोरी का शव घटनास्थल से लगभग आठ किलोमीटर दूर मिला. टीम ने तुरंत शव को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी. कटघर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा पूरा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

कुमार रणविजय सिंह (एसपी सिटी, मुरादाबाद) ने कहा कि मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. स्थानीय लोगों ने युवाओं को सलाह दी है कि समस्याओं का समाधान बातचीत और परिवार की मदद से निकालना चाहिए, न कि ऐसे कदम उठाने चाहिए.

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