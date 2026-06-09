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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में चुनाव से पहले नंद गोपाल गुप्ता नंदी को लगा तगड़ा झटका, सीएम योगी ने वापस ली ये जिम्मेदारी

यूपी में चुनाव से पहले नंद गोपाल गुप्ता नंदी को लगा तगड़ा झटका, सीएम योगी ने वापस ली ये जिम्मेदारी

UP News: यूपी सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यूपीडी से जुड़े से सभी कार्य अब अवस्थापना विकास अनुभाग को सौंपे जा रहे हैं. ये विभाग सीएम योगी आदित्याथ के अधीन है.

By : विवेक राय | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 09 Jun 2026 12:35 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को बड़ा झटका लगा है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने नंदी के पास से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा विभाग ले लिया है. सीएम योगी अब ख़ुद इस विभाग का कामकाज देखेंगे. 

यूपी सरकार ने प्रदेश में एक्सप्रेसवे और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को गति देने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत अब एक्सप्रेस वे विभाग को अवस्थापना विभाग में शामिल किया गया है. ये विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है. सरकार का कहना है कि इससे बेहतर तालमेल और कामकाज में तेजी आएगी.  

सीएम योगी खुद संभालेंगे यूपीडा विभाग

सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यूपीडी से जुड़े से सभी कार्य अब अवस्थापना विकास अनुभाग को सौंपे जा रहे हैं. कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के पास पहले औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई (प्रवासी भारतीय) और यूपीडा जैसे महत्वपूर्ण विभाग थे. 

इस विभागीय फेरबदल में यूपीडा का कार्यभार उनसे लेकर सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया गया है. नंदी के पास अब वर्तमान में औद्योगिक विकास विभाग, निर्यात प्रोत्साहन विभाग, एनआरआई (प्रवासी भारतीय) विभाग बचा है. ये बदलाव काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि अब गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स की निगरानी अब सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन होगी.

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अखिलेश यादव ने कसा तंज

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंत्री नंदी से यूपीडा विभाग लिए जाने पर बीजेपी पर तंज कसा है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कि जब भ्रष्टाचार और आपसी लेनदेन का टारगेट पूरा हो गया तो उन्हें हटा दिया गया. अखिलेश ने लिखा- 'अभी हाफ़ हुए हैं, विधानसभा में टिकट नहीं मिलेगा तो साफ़ हो जाएंगे. जब सारे ‘घटिया एक्सप्रेसवे’ बन गये और भ्रष्टाचार का आपसी लेनदेन का टारगेट पूरा हो गया तब हटाया तो क्या हटाया?' 

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Published at : 09 Jun 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
Nand Gopal Gupta Nandi UPEIDA UP NEWS Yogi Adityanath
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