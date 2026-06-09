कुशीनगर: पिता और नाबालिग भाइयों ने मिलकर की दो बहनों की हत्या, लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मार डाला
Kushinagar News: कुशीनगर में दो बेटियों के प्रेम प्रसंग से नाराज़ होकर पिता ने अपने दो बेटों के साथ मिलकर दोनों की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी पिता फ़रार हो गया.
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से रूह कंपा देने वाली ऑनर किलिंग की वारदात सामने आई है. जहां प्रेम प्रसंग की वजह से दो बहनों की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. लड़कियों के पिता ने ही दो बेटों के साथ मिलकर दोनों बेटियों को मौत को घाट उतार दिया. पुलिस ने दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया है, जबकि मुख्य आरोपी पिता फरार है.
ये घटना सेवरही थाना क्षेत्र के पिपराघाट गाँव में स्थित देवनारायण टोला की बताई जा रही है. खबर के मुताबिक दोनों बहनों का गांव के लड़कों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. जो पिता और उसके भाईयों को नागवार था. कुछ महीनों पहले दोनों बहने अपने प्रेमियों के साथ घर से फरार भी हो गईं थी, जिसके बाद पिता राम प्रसाद सहनी ने दोनों युवकों के ख़िलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.
प्रेम प्रसंग से नाराज होकर की हत्या
पिता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों बहनों दूसरे शहरों से बरामद कर लिया था, जिसके बाद से वो परिवार के साथ ही रह रही थीं. पिता के मना करने के बाद भी वो अपने प्रेमियों के साथ बातचीत करती थी. जिसे लेकर कई बार घर में विवाद भी हुई लेकिन, वो मानने के तैयार नहीं थी.
बताया जा रहा है कि पिता और भाईयों ने दोनों बहनों को देर रात तक अपने प्रेमियों से बात करते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद उनसे मोबाइल फ़ोन छीन लिया. सोमवार की दोपहर गुस्साए पिता ने 14 और 12 साल के दो बेटों की मदद से दोनों बहनों को कमरे में बंद कर दिया और लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया. पिता और दोनों बेटों ने मिलकर उन्हें इतनी पीटा कि उनकी मौत हो गई. जिसके बाद पिता घर से फ़रार हो गया.
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दोनों नाबालिग भाईयों को हिरासत में लिया
इस बात सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई, सोमवार शाम को पुलिस ने दोनों बहनों के ख़ून से लथपथ शवों को घर से बरामद किया और पंजीकरण कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया और साक्ष्य भी एकत्रित किए. पिता के फ़रार होने के बाद भी दोनों बेटे घर पर ही थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.
पुलिस इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है. दोनों भाईयों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस इस मामले को अन्य पहलुओं के आधार पर भी जाँच कर रही है.
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