उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्षा बबीता सिंह चौहान सर्किट हाउस में जनसुनवाई करने पहुंची, इस दौरान जब मीडिया कर्मी ने उनसे दिल्ली स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का सवाल पूछा तो मैडम का गुस्सा सातवें आसमान पर आ गया और बिना जवाब दिए माइक हटाकर दो टूक कहा, पहले जांच होने दीजिए फिर कुछ कहेंगे.

अध्यक्ष ने कहा विपक्ष छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर घटिया राजनीति कर रही है. जनसुनवाई के उपरांत पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली व छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर सरकार का मजबूती से पक्ष रखा. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर, पारदर्शी और संवेदनशील है. महिला आयोग अध्यक्षा ने विपक्षी दलों पर छात्रों को भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का सीधा आरोप लगाया.

यह भी पढ़ें: NEET मामले पर PM मोदी ने किया फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान तो सीएम योगी बोले- 'अब पेपर लीक माफिया...'

विपक्ष पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप

पत्रकारों द्वारा परीक्षाओं की निष्पक्षता और छात्रों के असंतोष पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए बबीता सिंह चौहान ने कहा, अगर सरकार की मंशा साफ न होती और जिम्मेदारी न ली गई होती, तो मामलों की सीबीआई और एसटीएफ जैसी बड़ी एजेंसियों से जांच के आदेश क्यों दिए जाते? सरकार ने ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए 10 साल तक की कठोर सजा और करोड़ों रुपये के जुर्माने का ऐतिहासिक प्रावधान किया है. यह कदम सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विपक्ष बच्चों के मासूम चेहरों के पीछे छिपकर अराजकता फैला रहा है.

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर पलटवार

विपक्ष द्वारा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सार्वजनिक माफी की मांग पर पलटवार करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष के पास इस समय कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है. विपक्ष बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है. प्रतियोगी छात्रों को आगे ढाल बनाकर वे अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. विपक्ष ने छात्रों से संवाद का मौका तक नहीं बनने दिया. अगर छात्र सीधे सामने आकर बात करें और जवाब सुनें, तो वे 100 प्रतिशत संतुष्ट होंगे.

'पुलिस किसी छात्र के खिलाफ नहीं'

पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारी छात्रों व छात्राओं पर की गई कार्रवाई से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि पुलिस किसी छात्र के खिलाफ नहीं है. जब भीड़ में अराजक तत्व माहौल खराब करने और अभद्रता करने की कोशिश करते हैं, तब शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को अपना काम करना पड़ता है.

महिला आयोग अध्यक्ष ने राज्य की बेटियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से भावुक अपील करते हुए कहा मैं युवाओं की मेहनत और उनके एक-एक साल की कीमत को अच्छी तरह समझती हूं, हमारी पूरी संवेदनाएं छात्रों के साथ हैं. महिला आयोग और पूरी सरकार बेटियों व छात्रों की सुरक्षा और अधिकार के लिए ईमानदारी से खड़ी है. आप किसी के बहकावे या राजनीतिक उकसावे में न आएं, धैर्य रखें और अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करें. जांच प्रक्रिया जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

यह भी पढ़ें: गोंडा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही घाघरा नदी, तेज बहाव के कारण तटों का हो रहा कटान