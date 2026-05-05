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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरवि किशन को मिली PhD की मानद उपाधि तो CM योगी ने ली चुटकी, 'गले में टांगकर...'

रवि किशन को मिली PhD की मानद उपाधि तो CM योगी ने ली चुटकी, 'गले में टांगकर...'

CM Yogi On Ravi Kishan: भोपाल की LNCT यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गोरखपुर सांसद रवि किशन को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया. इस पर सीएम योगी ने उनकी चुटकी ले ली है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 05 May 2026 04:15 PM (IST)
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गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने पीएचडी की डिग्री की प्राप्त की है. भोपाल की LNCT यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गोरखपुर सांसद रवि किशन को राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है. रवि किशन को जैसे ही डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा. इस कार्यक्रम में शिक्षा जगत, समाजसेवा और अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े बड़े लोगों ने हिस्सा लिया.

इस बीच रवि किशन को पीएचडी की मानध उपाधि मिलने पर सीएम योगी ने चुटकी ले ली है. सीएम योगी ने मजाकिया अंदाज में रवि किशन पर तंज कसा है. साथ ही सीएम ने बताया कि वह अब अपनी डिग्री का क्या कर सकते हैं. सीएम योगी की यह चुटकी एक बार फिर चर्चा में आ गई है. एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने बयान दिया है.

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सीएम योगी ने ली रवि किशन की चुटकी

सीएम योगी ने चुटकी लेते हुए बताया कि सांसद रविकिशन मेरे सामने आए और कहा कि मुझे PHD की उपाधि मिली है. हमने कहा कि वो मानद उपाधि है. फिर कहने लगे कि प्रोफेसर लिखूंगा. हमने कहा कि प्रोफेसर नहीं लिख सकते आप. आप उस डिग्री को लेकर जाएंगे तो आपको उसके नाम पर नौकरी नहीं मिलेगी. 

उन्होंने आगे कहा कि आप केवल उसको अपने साथ टांग सकते हैं. गले में टांगकर लटकाकर जाइए. अब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर लिखूंगा. अगर ऐसा डॉक्टर इलाज करने चला जाएगा तो क्या होगा. सीएम के इस जवाब के दौरान मौजूद लोगों ने जमकर ठहाके लगाए. 

स्कूली बच्चों को सलाह देते हुए भी मजाकिया अंदाज में नजर आए CM

सीएम योगी स्कूली बच्चों को स्कूल में अनुशासन से आने को लेकर कह रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि स्कूल में यूनिफॉर्म में आना है और साफ-सुथरी ड्रेस होनी चाहिए यह अभिभावक की जिम्मेदारी है. रवि किशन की चुटकी लेते हुए सीएम ने कहा कि बच्चा स्नान करके आए, बाल बनाकर आए वहां पर रवि किशन की नकल करने की आवश्यकता नहीं है कि बड़े-बड़े बाल रख कर आएं. मेरी तरह छोटे-छोटे बाल बनाकर स्कूल आएं.

इससे पहले भी कई बार ले चुके हैं चुटकी 

बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ को अक्सर अलग-अलग कार्यक्रमों में रवि किशन की चुटकी लेते हुए देखा जा चुका है. सीएम योगी हमेशा से ही रवि किशन की चुटकी लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. बीते दिनों गोरखपुर में गली के चौड़ीकरण का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि किसी को उजाड़ना नहीं है. उनके व्यापार को आगे बढ़ाना है, रवि किशन तो कहीं भी नाच-गाकर पैसा कमा सकता है लेकिन, कालीबाड़ी के बाबा कहां से कमाएंगे.

मानद उपाधि लेने के बाद गोरखपुर पहुंचे रवि किशन

रवि किशन पीएचडी की मानद उपाधि लेकर गोरखपुर पहुंचे. इस दौरान समर्थकों ने उनका स्वागत किया. रवि किशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि आज एलएनसीटी यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त होने के उपरांत गोरखपुर आगमन पर एम्स गोरखपुर में निदेशक डॉ मेजर जनरल विभा दत्ता एवं सम्मानित डॉक्टर्स द्वारा स्वागत किया गया.

रवि किशन ने आगे कहा कि गोरखपुर की पावन धरती का स्नेह और सम्मान प्राप्त होना अत्यंत भावुक और गर्व का विषय है. इस दौरान रवि किशन ने सभी चिकित्सकों एवं उपस्थित जनों का हृदय से आभार व्यक्त किया.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 05 May 2026 04:15 PM (IST)
Tags :
BJP UP NEWS Gorakhpur News Yogi Adityanath RAVI KISHAN
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