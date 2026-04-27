बंगाल चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन हुगली में गरजे सीएम योगी, कहा- जय श्रीराम के नारे से...
UP Politics: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुगली में जनसभा में तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है.
- योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी पर बंगाल में गुंडागर्दी के आरोप लगाए.
- उन्होंने कहा कि ममता को 'राम' के नारे से परेशानी होती है.
- योगी ने लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसी घटनाओं पर चिंता जताई.
- उन्होंने दावा किया कि टीएमसी के कार्यकर्ता चुनाव नतीजों के बाद डरेंगे.
पश्चिम बंगाल चुनाव के आखिरी दिन 27 अप्रैल, सोमवार को हुगली में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में एससी-एसटी समाज भी टीएमसी के खिलाफ खड़ा है.
सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में ‘राम नाम’ और ‘हर हर महादेव’ की गूंज सुनाई देती है, जबकि बंगाल में टीएमसी के गुंडे जगह-जगह कब्जा करने में लगे हैं. उन्होंने दावा किया कि पहले चरण के मतदान के बाद ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं में डर पैदा हो गया है और नतीजों के बाद वे सड़कों पर पंक्चर बनाते नजर आएंगे.
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टीएमसी ने बंगाल को कंगाल बना दिया- CM
उन्होंने ने कहा कि यूपी में गौ माता की रक्षा हो रही है और समाज को बांटने की कोशिशों पर रोक लगी है. उन्होंने 2017 से पहले के यूपी का जिक्र करते हुए कहा कि तब गुंडागर्दी और दंगे आम थे, लेकिन अब पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं. ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ‘राम’ के नारे से उन्हें परेशानी होती है और पिछले 15 साल में टीएमसी ने बंगाल को कंगाल बना दिया है.
CM ने आरोप लगाया कि बंगाल में सनातन परंपराओं की खुलकर बात नहीं होती, सड़कों पर नमाज होती है, जबकि दुर्गा विसर्जन पर पाबंदी लगाई जाती है. उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल में लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन टीएमसी इस पर मौन है.
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Source: IOCL