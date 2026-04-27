'दो वक्त की रोटी भी मुश्किल', वृंदावन नाव हादसे के बाद छलका नाविकों का दर्द, भक्तों में आई कमी

उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन में श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटने से हुए हादसे के अब यहां भक्तों की आवाजाही बहुत कम हो गई है. जिसकी वजह से नाविकों का काम एकदम ठप हो गया है. यहां के घाट अब खाली दिखाई दे रहे हैं. हालत ये है कि लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट तक खड़ा हो गया है.

वृंदावन हादसा के बाद घाट पर काम करने वाले नाविक और अन्य लोगों का बुरा हाल है. यहां नाव चलाने वाले एक नाविक ने बताया कि उनका काम एकदम ठप हो गया हैं. हालात ये है कि दो वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हैं. नाविक ने कहा कि- "जब से ये हादसा हुआ है, तब से 75 फीसद तक लोगों के यहां आने में कमी आ गई है. अब पहले की तरह यहां भक्त लोग नहीं पहुँच रहे हैं. अभी तो हर जगह सन्नाटा छाया हुआ हैं. बोट चालू हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है."

हादसे के बाद घाट पर पसरा सन्नाटा

नाविक ने बताया कि "यहां जितने भी बोट वाले हैं वो इन दिनों बेरोजगार हो गए हैं. इन दिनों किसी के पास कोई काम नहीं है. सब बेरोजगार बैठे हैं. सुबह खा लेते हैं तो शाम का पता नहीं और शाम को खा लेते हैं तो सुबह का पता नहीं होता. बहुत मुश्किल से जीवन चल रहा है."



वृंदावन के ही घाट पर गले की कंठी बेचने वाले युवक का भी दर्द छलक उठा. युवक ने बताया कि "जब से ये हादसा हुआ है तब से यहां लोगों का आना कम हो गया है. बोनी तक नहीं हो पाती, बहुत परेशानी हो रही हैं. व्यापार करने में भी बहुत परेशानी हो रही हैं. पहले ये घाट श्रद्धालुओं से भरा रहता था. लेकिन जब से या हादसा हुआ लोग कम हो गए हैं. अब यहां लोग ही नहीं आ रहे हैं."

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श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटने से हुआ हादसा

बता दें कि वृंदावन में 10 अप्रैल को पंजाब से आए तीर्थयात्रियों से भरी एक नाव पलट गई थी. इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो चुकी हैं. ये नाव जुगल घाट से देवराहा बाबा घाट की ओर जा रही थी, तभी केशी घाट के पास पीपा पुल से नाव टकराने के बाद पलट गई थी.

हादसे के समय नाव में दो दर्जन से ज्यादा यात्री सवार थे, जो पंजाब के लुधियाना और मुक्तसर जिले से धार्मिक यात्रा पर आए थे. इस हादसे में दस लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था. हादसे के वक्त किसी भी श्रद्धालु के पास लाइफ जैकेट नहीं थी.

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