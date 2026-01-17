मणिकर्णिका घाट को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, अजय राय ने लगाया काशी विश्वनाथ के अपमान का आरोप

वाराणसी में मणिकर्णिका घाट मूर्ति मामले को लेकर सियासत गर्म तेज हो गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस ने इस मामले को लेकर विरोध जताया. मणिकर्णिका घाट मूर्ति को लेकर वाराणसी कांग्रेस पदाधिकारी दुर्गाकुंड स्थित पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे.

स्थानीय पुलिस प्रशासन की तरफ से करीब आधा दर्जन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया. महानगर अध्यक्ष, कांग्रेस प्रवक्ता सहित आधा दर्जन कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है. कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं को डिटेन किया है.

सीएम योगी के बयान पर सियासत तेज

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार (17 जनवरी) को वाराणसी में है. वाराणसी के विकास परियोजनाओं को लेकर वह मीडिया को संबोधित कर रहे हैं. इसी बीच उन्होंने कहा है कि बाबा विश्वनाथ में 2014 के पहले 50 श्रद्धालु भी एक साथ दर्शन नहीं कर पाते थे और आज 50 हजार से अधिक श्रद्धालु एक साथ आ सकते है.

इस विषय पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एबीपी न्यूज से (फोन कॉल के माध्यम से) बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह काशी विश्वनाथ जी और काशी वालों का अपमान है. पहले के समय में श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित नहीं की जाती थी और आज आप संख्या निर्धारित कर रहे हैं.

अजय राय ने अपमान का लगाया आरोप

अजय राय ने कहा कि आज कितने काशी वाले बिना किसी बाधा के अंदर प्रवेश करते हैं. यह सभी लोग जानते हैं. इस प्रकार से संख्या का उल्लेख करना काशी वालों का, बाबा विश्वनाथ का अपमान है. विश्वनाथ मंदिर के परिसर में अक्षय वट वृक्ष को उखाड़ गया कि नहीं उखाड़ गया , यह सच्चाई सभी लोग जानते हैं. अजय राय की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ पर कई मुद्दों को लेकर घेरा है.

इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के विकास का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पिछले 11-11.5 सालों में काशी में कई बड़ी योजनाएं शुरू की गई हैं. पीएम मोदी इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं.