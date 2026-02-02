CM योगी ने बजट के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, कहा- हमारी योजना केवल कागज पर नहीं...

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी ने बजट के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, कहा- हमारी योजना केवल कागज पर नहीं...

CM Yogi Adityanath on Budget 2026: सीएम योगी ने कहा कि भारत को एक डाटा सेंटर हब बनाना है, राज्य के अंदर हम लोग डाटा सेंटर हब बना रहे हैं. इस बजट में दो कॉरिडोर यूपी को मिले हैं.

By : विवेक राय | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 02 Feb 2026 01:04 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सोमवार (2 फरवरी, 2026) को केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस क. इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि इस बजट में सुधार, विकास और वित्तीय अनुशासन साफ तौर पर दिख रहे हैं. इन तीनों तत्वों को एक साथ मिलाकर, यह बजट एक मजबूत नींव का काम करेगा, जिससे हम एक मजबूत भारत बना पाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को विकास के इस विजन से जोड़ पाएंगे.

सीएम योगी ने कहा कि इस बजट के लिये पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं. पिछले करीब साढ़े 11 साल के अंदर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो यात्रा शुरू हुई उसकी बदौलत योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं धरातल पर दिखेंगी. उसी का परिणाम है 25 करोड़ से अधिक की आबादी गरीबी रेखा से उबर कर आत्मगौरव के साथ भारत की प्रगति में अपना योगदान दे रही है. भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रसर हुई है, यह हर भारतवासी के लिये गौरव की बात है.

इस बजट में दो कॉरिडोर यूपी को मिले- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि भारत को एक डाटा सेंटर हब बनाना है, राज्य के अंदर हम लोग डाटा सेंटर हब बना रहे हैं. इस बजट में दो कॉरिडोर यूपी को मिले हैं, नेशन फस्ट के भावना के साथ काम हो रहा है.  11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं. भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था की और अग्रसर हो रहा है, योजना केवल कागज पर नहीं जमीन पर उसका असर होगा. 

सीएम योगी ने कहा कि यह बजट देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य की आकांक्षाओं को भी पूरा करता है. इसमें मुख्य रूप से MSME सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ का बजट आवंटन शामिल है. उत्तर प्रदेश इस सेक्टर में देश में सबसे आगे है, हमें लगता था कि हमारा MSME सेक्टर, जिसे हमने 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' के रूप में बढ़ावा दिया है, उसने हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाया है और रोजगार पैदा किया है, लेकिन आगे क्या? यह 10000 करोड़ UP की मदद करेगा. 

सीएम योगी ने कहा प्रत्येक केंद्र टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हो सकता है, प्रयागराज उसका उदाहरण है, काशी उसका उदाहरण है, अयोध्या उसका उदाहरण है, मथुरा-वृंदावन उसका उदाहरण है, मां विंध्यवासिनी का धाम उसका उदाहरण है, बौद्ध परिपथ इसके उदाहरण हैं और भी अन्य सेक्टर हैं जहां भी इसकी सुविधा प्राप्त हुई है. अब वह संख्या जहां लाखों थी वह करोड़ों में जा रही है, जहां हजारों में थी वह अब लाखों में जा रही है.

हम धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री को और केंद्रीय वित्त मंत्री को- सीएम योगी

सीएम योगीन ने कहा कि हम धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री को और केंद्रीय वित्त मंत्री को कि इस बार उन्होंने 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को डेवलप करने के लिए बजट में प्रावधान किया है, जिसमें दो ऐसे साइट्स यूपी के हैं, जिनमें एक सारनाथ वाराणसी का और दूसरा हस्तिनापुर मेरठ का यह भी दो महत्वपूर्ण केंद्र जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, इनको डेवलप करने की दिशा में हमें मदद मिलेगी.

Published at : 02 Feb 2026 01:04 PM (IST)
BJP UP NEWS Yogi Adityanath LUCKNOW NEWS Budget 2026 Union Budget 2026
