CM योगी आदित्यनाथ ने GST सुधार को लेकर दुकानदारों से की बात, कहा- यह स्वागत योग्य कदम

CM योगी आदित्यनाथ ने GST सुधार को लेकर दुकानदारों से की बात, कहा- यह स्वागत योग्य कदम

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज के सभी वर्ग इसका स्वागत कर रहे हैं, 33 प्रकार की जीवन रक्षक दवाओं को GST से मुक्त कर दिया गया है. इनसे समाज के हर वर्ग को लाभ हो रहा है.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 24 Sep 2025 01:06 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुधवार (24 सितंबर) को लखनऊ में स्थानीय दुकानदारों और स्टोर मालिकों के साथ GST सुधारों - GST 2.0 पर बातचीत की. इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर GST दर 0% या 5% कर दी गई है. दिवाली और इस त्यौहारी सीजन में इतना बड़ा GST सुधार एक स्वागत योग्य कदम है.

सीएम योगी ने कहा कि समाज के सभी वर्ग इसका स्वागत कर रहे हैं, 33 प्रकार की जीवन रक्षक दवाओं को GST से मुक्त कर दिया गया है. इनसे समाज के हर वर्ग को लाभ हो रहा है, इससे देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने, मौजूदा चुनौतियों का सामना करने और मुद्रास्फीति को न्यूनतम स्तर पर लाने में मदद मिलेगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं, हर एक ओर से एक ही आवाज है धन्यवाद मोदी सरकार. बड़े पैमाने पर जीएसटी में जो छूट आम उपभोक्ता को दी गई है, बाजार में मजबूती आने माल की खपत होने प्रोडक्शन भी बढ़ना है. विद्यार्थी को नोट बुक पेंसिल और शिक्षण सामग्री में जीएसटी जीरो किया गया और दीपावली के मौके पर जीएसटी का इतना बड़ा रिफॉर्म अपने आप में स्वागत योग्य है.

जीएसटी का सबसे बड़ा लाभ यूपी को है- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि यूपी सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य है, जीएसटी का सबसे बड़ा लाभ यूपी को है. साल 2017 में जो निर्णय लिया गया था तब से 17 प्रकार के टैक्स को इंटीग्रेट करके जीएसटी बना था. आज जीएसटी कलेक्शन एक हजार करोड़ से ऊपर बढ़ा है, इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करने आम उपभोक्ता को लाभ मिले लखनऊ के प्रमुख मार्केट में आम उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिले. केंद्रीय वित्त मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हैं हर देशवासी को हृदय से बधाई देते हैं.

Published at : 24 Sep 2025 12:51 PM (IST)
