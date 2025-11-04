उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों और मेलों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की, इस दौरान सीएम ने साफ़-सफाई और सुरक्षा पर जोर दिया, उन्होंने कहा ये यह केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सेवा और संवेदना का कार्य है. संवेदनशील जगहों पर रीलबाज पुलिसकर्मियों की तैनाती न हो.

सोमवार को सीएम योगी के नेतृत्व में हुई इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल, डीजीपी राजीव कृष्ण, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी मौजूद रहे. सीएम योगी ने इस दौरान कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और मेलों की तैयारियों की समीक्षा की.

सीएम योगी ने दिए सकुशल आयोजन के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्नान पर्वों और मेलों के सकुशल आयोजन किया जाए. इस दौरान तमाम स्नान घाटों, मेला क्षेत्रों में स्वच्छता, सुरक्षा और सतर्कता के आधार पर तैयारियां की जाएं. श्रद्धालु की सुविधा और सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए.

'रीलबाज पुलिसकर्मी की न हो इन जगहों पर तैनाती'

सीएम योगी ने कहा कि संवेदनशील स्थलों पर रीलबाज पुलिसकर्मियों की तैनाती न की जाए, सार्वजनिक स्थलों पर अराजक तत्वों की उपस्थिति न हो. स्नान घाटों पर प्रकाश और CCTV की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. फ्लोटिंग बैरियर और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था हो ताकि किसी श्रद्धालु का परेशानी न हो.

मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहार के समय किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी. उन्होंने निर्देश दिए कि घाटों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, स्वास्थ्य उपकेंद्र, शौचालय, खोया-पाया केंद्र और कपड़े बदलने के लिए कक्ष जैसी सुविधाएं पहले से सुनिश्चित की जाएं.

नदियों का जलस्तर अधिक है और प्रवाह तेज है, इसलिए स्नान घाटों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए. मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की सक्रिय तैनाती के निर्देश दिए और कहा कि बिना ‘लाइफ जैकेट’ के किसी भी नाविक या पर्यटक को बोटिंग की अनुमति न दी जाए.