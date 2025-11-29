हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबिना चिंता कराएं इलाज, सरकार करेगी पूरी आर्थिक मदद...', CM योगी ने जनता दर्शन में दिया भरोसा

बिना चिंता कराएं इलाज, सरकार करेगी पूरी आर्थिक मदद...', CM योगी ने जनता दर्शन में दिया भरोसा

UP News: सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में आए सभी लोगों को आश्वस्त किया कि किसी को भी परेशान होने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर समस्या का प्रभावी समाधान होगा.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 29 Nov 2025 12:29 PM (IST)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग करने पहुंचे लोगों को आश्वस्त किया कि वह बिना चिंता किए उच्चीकृत अस्पतालों में इलाज कराएं, सरकार उनकी भरपूर आर्थिक मदद करेगी. उपचार में जो भी धनराशि खर्च होगी, उसकी व्यवस्था सरकार करेगी. 

सीएम योगी ने इसे लेकर अफसरों को निर्देशित भी किया कि जिन लोगों को उपचार में आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, उनके इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से पूरा कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए. हर जरूरतमंद को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी.

जनता दर्शन में की लोगों से मुलाकात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 200 लोगों से मुलाकात की. मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सभागार में कुर्सियों पर बैठाए गए. लोगों से एक-एक करके समस्याएं सुनीं और निस्तारण के लिए आश्वस्त करते हुए उनके प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को हस्तगत किए. 

सीएम ने सभी लोगों को आश्वस्त किया कि किसी को भी परेशान होने या घबराने की आवश्यकता नहीं है. हर समस्या का प्रभावी समाधान कराया जाएगा. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनता की समस्याओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से ध्यान देकर उनका त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपरक निस्तारण कराएं ताकि किसी को भी परेशान न होना पड़े. 

अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कहीं कोई जमीन कब्जा या दबंगई कर रहा हो तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए. पारिवारिक मामलों के निस्तारण में दोनों पक्षों को एकसाथ बैठाकर संवाद करने को प्राथमिकता दी जाए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए यदि कोई पात्र व्यक्ति शासन की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है तो उसे तत्काल योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए.

जनता दर्शन में हर बार की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे. इनमें एक बच्ची भी शामिल थी जो  अपनी मां के इलाज के लिए आर्थिक सहायता के लिये आई थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि आप चिंता मत करो, इलाज कराओ, पैसे की व्यवस्था कर दी जाएगी. अन्य लोगों को भी उन्होंने इसी आत्मीयता से भरोसा दिया कि सरकार किसी भी जरूरतमंद के इलाज में धन की कमी को बाधक नहीं बनने देगी. विवेकाधीन कोष से पर्याप्त मदद की जाएगी.

 

Published at : 29 Nov 2025 12:27 PM (IST)
UP NEWS Gorakhpur News CM Yogi Adityanath
