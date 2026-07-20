अलीगढ़ शहर सीट पर ASP की एंट्री से बदलेगा मुकाबला? SP के मुस्लिम वोट बैंक पर नजर

उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी हैं. अलीगढ़ शहर विधानसभा की अगर बात की जाए तो शहर विधानसभा में चुनावी समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं. क्योंकि इस सीट पर अब तक बीजेपी और सपा में सीधा मुकाबला होता रहा है. लेकिन इस बार आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) भी इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार रही है. जिससे सपा का गणित गड़बड़ा सकता है.

शहर विधानसभा पर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय का भी जोर शोर से उद्घाटन भी कर दिया गया है,साथ ही फरीद प्रधान के द्वारा लगातार आजाद समाजपार्टी के बैनर तले चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है. अगर फरीद प्रधान असपा से चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पर इसका खास प्रभाव पड़ेगा.

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1.5 से 2 लाख मुस्लिम मतदाता शहर सीट पर

फरीद प्रधान सामाजिक कार्यकर्ता के साथ ही बड़े व्यापारी हैं, जिसके चलते उनकी पकड़ छोटे वर्ग से लेकर बड़े व्यापारियों से सीधे तौर पर है. वहीं अगर बात दलित और मुस्लिम समीकरण की जाए तो यहां लगभग 1.5 से 2 लाख तक मुस्लिम मतदाता हैं. जबकि इस सीट पर 65 हजार से अधिक दलित मतदाता हैं. शहर विधानभा का क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है और आजादी के बाद से अब तक हुए चुनावों में सात बार शहर विधानसभा से मुस्लिम विधायक यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं.

दलित-मुस्लिम गठजोड़ मजबूत बन जाता है

राजनीतिक विश्लेषक और पिछले चुनाव आंकड़ों के अनुसार, इस सामान्य सीट पर जाटव, वाल्मीकि और अन्य उप-जातियों को मिलाकर कुल मतदाताओं में अनुसूचित जाति (SC) का हिस्सा करीब 15 से 18 प्रतिशत है. जोकि दोनों के गठजोड़ बनाकर किसी भीप्रत्याशी को जीत की दहलीज तक पहुंचा सकते हैं.

यही कारण है कि आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) इस जिताऊ सीट को खाली नहीं छोड़ना चाहती है, जिसके चलते सबसे पहले इस सीट पर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सबसे पहले कार्यकर्ताओं को एक जुट करने के साथ साथ चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया है,और सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी अभी से करने का आदेश प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दिया गया है.

कैम्प कार्यालय खोलकर चुनाव का आगाज

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने अलीगढ़ के खैर रोड़ स्थित एक निजी लाज में कैम्प कार्यालय का उद्घाटन कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है. आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया. जिसमें आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ मौजूद रहे. कैम्प कार्यालय का उद्घाटन भी प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ के हाथों कराया गया.

प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने बताया कि 21 जुलाई को विधानसभा प्रभारियों की पहली लिस्ट जारी होगी. जिसके बाद चुनाव माहौल तैयार किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि फरीद प्रधान को शहर विधानसभा में बूथ कमेटी, भाईचारा कमेटी, सेंटर कमेटी बनाने के लिए खड़ा किया गया है जिससे चुनाव की तैयारियों को सही से पूरा किया जा सके.

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