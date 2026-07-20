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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाराबंकी पहुंचे CM योगी, जिले को ₹542.41 करोड़ की 82 विकास परियोजनाओं की दी सौगात

बाराबंकी पहुंचे CM योगी, जिले को ₹542.41 करोड़ की 82 विकास परियोजनाओं की दी सौगात

CM Yogi VIsit Barabanki: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह करीब 11:25 बजे रामनगर तहसील स्थित पौराणिक और ऐतिहासिक श्री लोधेश्वर महादेव धाम पहुंचे .CM ने प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की.

Written By : सतीश कश्यप, बाराबंकी |  Updated at : 20 Jul 2026 09:09 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सोमवार(20 जुलाई) को बाराबंकी के प्रसिद्ध श्री लोधेश्वर महादेव मंदिर (महादेवा) पहुंचकर भगवान शिव का विधि-विधान से रुद्राभिषेक किया और जिले को ₹542.41 करोड़ की 82 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है. सावन के पावन महीने के सोमवार को हुए मुख्यमंत्री के इस दौरे से बाराबंकी के धार्मिक पर्यटन और बुनियादी ढांचे को एक नई गति मिली है . 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  सुबह करीब 11:25 बजे  रामनगर तहसील स्थित पौराणिक और ऐतिहासिक श्री लोधेश्वर महादेव धाम पहुंचे. हेलीपैड से उतरने के बाद मुख्यमंत्री सीधे मंदिर परिसर गए, जहां उन्होंने सावन के सोमवार के विशेष अवसर पर शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूरे विधि-विधान से रुद्राभिषेक और पूजन किया.सीएम योगी ने इस दौरान प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और जनकल्याण की कामना की.

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कॉरिडोर के लिए 200 करोड़ का बजट 

मुख्यमंत्री के इस दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण लोधेश्वर महादेव मंदिर कॉरिडोर (महादेवा कॉरिडोर) का शिलान्यास रहा. योगी सरकार ने इस भव्य कॉरिडोर के लिए ₹200 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है. यह कॉरिडोर लगभग 20 बीघा क्षेत्र में फैला होगा, जिसके तहत भव्य परिक्रमा मार्ग, आकर्षक प्रवेश द्वार, तीर्थयात्रियों के लिए आधुनिक जनसुविधाएं और परिसर का सुंदरीकरण किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि श्री काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर ही इस पौराणिक धाम को विकसित कर वैश्विक पहचान दिलाई जाएगी.

बाराबंकी को मिली 82 विकास परियोजनाओं की सौगात

दर्शन-पूजन और कॉरिडोर के शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर के समीप आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने दरियाबाद और रामनगर विधानसभा क्षेत्रों के लिए ₹542.41 करोड़ की लागत वाली 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया. इन परियोजनाओं में सड़क चौड़ीकरण (टूलेन से फोरलेन), पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और ग्रामीण विकास से जुड़े बुनियादी कार्य शामिल हैं. सीएम ने कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र और लाभ भी वितरित किए. 

विपक्ष विकास का विरोधी, अब कट्टा नहीं ब्रह्मोस बनती है

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष (सपा और कांग्रेस) पर जमकर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, "सपा और कांग्रेस विरासत व विकास की जन्मजात विरोधी हैं. आजादी के बाद इतने वर्षों तक लोधेश्वर महादेव मंदिर की सुध किसी ने नहीं ली, इसे जीर्ण-शीर्ण छोड़ दिया गया था." सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "पहले उत्तर प्रदेश में कट्टा और बम बनते थे, लेकिन आज प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है." उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, "अगर किसी ने अपराधियों को बढ़ावा दिया या बेटियों को परेशान किया, तो उनके लिए जहन्नुम का रास्ता तय है. यूपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है. "

सनातन सुरक्षित है, तो हम सब सुरक्षित हैं 

मुख्यमंत्री ने अपने 40 मिनट के भाषण में सनातन संस्कृति और क्षेत्रीय महापुरुषों का स्मरण किया. उन्होंने राजा बलभद्र सिंह, हॉकी के जादूगर केडी सिंह बाबू और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर दयाल बाजपेई की वीर भूमि को नमन किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक सनातन सुरक्षित है, तब तक देश सुरक्षित है. 

स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बाराबंकी के दोनों हाथों में लड्डू हैं. क्योंकि लखनऊ और अयोध्या दोनों तरफ होने वाला महा-विकास बाराबंकी को सीधे समृद्ध करेगा. मुख्यमंत्री के आगमन और सावन मेले को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े और चाक-चौबंद इंतजाम किए गए थे. इस कार्यक्रम में स्थानीय सांसद, विधायक और भारी संख्या में शिवभक्त व क्षेत्रवासी उपस्थित रहे.

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Published at : 20 Jul 2026 09:08 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Barabanki News YOGI ADITYANATH
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