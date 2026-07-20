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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGonda News: पत्नी ने प्रेमी संग रची चोरी की साजिश, पूछताछ में खुल गया पूरा राज

Gonda News: पत्नी ने प्रेमी संग रची चोरी की साजिश, पूछताछ में खुल गया पूरा राज

Gonda News In Hindi: पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में सोने-चांदी के आभूषण, 50 हजार रुपये नगद और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं. आरोपी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर योजना बनाई थी.

Written By : कृष्ण कुमार |  Updated at : 20 Jul 2026 09:12 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में पुलिस ने चोरी की एक सनसनीखेज वारदात का महज कुछ घंटों में खुलासा कर दिया. खरगूपुर थाना क्षेत्र में हुई इस चोरी के मामले में पुलिस ने एक युवक और एक महिला को गिरफ्तार किया है. हैरानी की बात यह है कि महिला ने अपने ही घर में प्रेमी के साथ मिलकर चोरी की साजिश रची थी.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में सोने-चांदी के आभूषण, 50 हजार रुपये नगद और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं. आरोपी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर योजना बनाई थी.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक,खरगूपुर थाना क्षेत्र के विशुनापुर बाजार में 19 जुलाई की रात लवकुश कसौधन के घर चोरी होने की सूचना पुलिस को मिली. शिकायत में बताया गया कि अज्ञात चोर घर में घुसकर बक्सों के ताले तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण और नगदी चोरी कर ले गए. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देश पर टीम गठित की गई.

पत्नी की गतिविधियां लगीं संदिग्ध 

जांच के दौरान पुलिस ने परिवार के लोगों से पूछताछ की. इसी दौरान वादी की पत्नी पूनम कसौधन की गतिविधियां संदिग्ध लगीं.महिला पुलिसकर्मी द्वारा अलग से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पूनम ने बताया कि उसने अपने रिश्तेदार और प्रेमी विकास कसौधन के साथ मिलकर घर में रखे आभूषण और नकदी चोरी कराने की योजना बनाई थी.

पूनम ने बेहोश होने का नाटक किया 

पुलिस के मुताबिक, घटना वाली रात पूनम ने विकास को मोबाइल से घर बुलाया. दोनों ने मिलकर बक्सों के ताले खोले और आभूषण, नगदी व मोबाइल विकास को सौंप दिए. इसके बाद चोरी का रूप देने के लिए सामान बिखेर दिया और पूनम ने बेहोश होने का नाटक किया.

पुलिस ने विकास कसौधन और पूनम कसौधन को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 19.61 ग्राम सोने के आभूषण, करीब 1.585 किलोग्राम चांदी के आभूषण, 50 हजार रुपये नकद और दो एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं.फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय भेज दिया है.

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About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
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Published at : 20 Jul 2026 09:11 PM (IST)
Tags :
Gonda News UP NEWS CRIME NEWS
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