Gonda News: पत्नी ने प्रेमी संग रची चोरी की साजिश, पूछताछ में खुल गया पूरा राज

उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में पुलिस ने चोरी की एक सनसनीखेज वारदात का महज कुछ घंटों में खुलासा कर दिया. खरगूपुर थाना क्षेत्र में हुई इस चोरी के मामले में पुलिस ने एक युवक और एक महिला को गिरफ्तार किया है. हैरानी की बात यह है कि महिला ने अपने ही घर में प्रेमी के साथ मिलकर चोरी की साजिश रची थी.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में सोने-चांदी के आभूषण, 50 हजार रुपये नगद और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं. आरोपी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर योजना बनाई थी.

यह भी पढ़ें: Explained: जौहर यूनिवर्सिटी विवाद में कूदे सपा नेता! मोहिबुल्लाह से लेकर अखिलेश तक, कैसे बनाया राजनीतिक मुद्दा?

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक,खरगूपुर थाना क्षेत्र के विशुनापुर बाजार में 19 जुलाई की रात लवकुश कसौधन के घर चोरी होने की सूचना पुलिस को मिली. शिकायत में बताया गया कि अज्ञात चोर घर में घुसकर बक्सों के ताले तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण और नगदी चोरी कर ले गए. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देश पर टीम गठित की गई.

पत्नी की गतिविधियां लगीं संदिग्ध

जांच के दौरान पुलिस ने परिवार के लोगों से पूछताछ की. इसी दौरान वादी की पत्नी पूनम कसौधन की गतिविधियां संदिग्ध लगीं.महिला पुलिसकर्मी द्वारा अलग से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पूनम ने बताया कि उसने अपने रिश्तेदार और प्रेमी विकास कसौधन के साथ मिलकर घर में रखे आभूषण और नकदी चोरी कराने की योजना बनाई थी.

पूनम ने बेहोश होने का नाटक किया

पुलिस के मुताबिक, घटना वाली रात पूनम ने विकास को मोबाइल से घर बुलाया. दोनों ने मिलकर बक्सों के ताले खोले और आभूषण, नगदी व मोबाइल विकास को सौंप दिए. इसके बाद चोरी का रूप देने के लिए सामान बिखेर दिया और पूनम ने बेहोश होने का नाटक किया.

पुलिस ने विकास कसौधन और पूनम कसौधन को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 19.61 ग्राम सोने के आभूषण, करीब 1.585 किलोग्राम चांदी के आभूषण, 50 हजार रुपये नकद और दो एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं.फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय भेज दिया है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में डिंपल यादव को किया डिटेन, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन