'छठी मइया के कृपा बनल रहे...', CM योगी ने छठ पर्व की दीं शुभकामनाएं, भोजपुरी में दिया संदेश

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बड़ी धूमधाम के साथ मनाए जाने वाले छठ महापर्व की आज से शुरुआत हो गई है. ये पर्व चार दिनों तक मनाया जाता है. इस बार छठ पर्व 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक चलेगा. इस अवसर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी प्रदेश वासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं. सीएम योगी ने भोजपुरी भाषा में ही लोगों को छठ महापर्व की बधाई देते हुए कहा कि 'रउवा सब पर छठी मइया के कृपा बनल रहे, हमरे तरफ से विशेष मंगलकामना.'

मुख्यमंत्री ने दी छठ पर्व की शुभकामनाएं

सीएम योगी ने कहा- "सूर्य उपासना और लोक आस्था के सबसे बड़े पर्व सभी प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई. रउवा सब पर छठी मइया के कृपा बनल रहे.. परिवार खातिर कठिन व्रत रखे वाली माता आ बहिन लोगन के हमरे तरफ से विशेष मंगलकामना...जय छठी मइया!

उन्होंने आगे कहा- छठ महापर्व प्रकृति श्रद्धा और अनुशासन का एक अनूठा संगम हैं. सूर्य उपासना के माध्यम से ये हमें जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और संतुलन का संदेश देता है. ये पर्व सिर्फ पूजा नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव है. छठी मैया की कृपा से सभी प्रति अपने संकल्प में सफल हों स्वास्थ्य सुख और समृद्धि का जीवन पाएं और ये महान परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी सतत जारी रहे."

चार दिन चलेगा छठ महापर्व का त्योहार

बता दें कि छठ महापर्व आज से अगले चार दिन तक चलेगा. ये त्योहार पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है. पूर्वांचल और बिहार की सीमा से सटे ज्यादातर जिलों में इस पर्व की विशेष महत्ता है. नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर जैसे बड़े शहरों में भी बड़ी संख्या में ऐसी आबादी रहती है जो ये उत्सव मनाती है.

छठ महापर्व बेहद कठिन पर्व है. आज पहले दिन नहाया खाय होगा, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन संध्या अर्घ्य दिया जाएगा और 28 अक्टूबर की सुबह ऊषा अर्घ्य के साथ ये पर्व संपन्न होगा.

यूपी बार काउंसिल चुनाव की तारीख घोषित, 14 नवंबर से नामांकन शुरू, जानें- पूरी प्रक्रिया