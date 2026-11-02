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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर पहुंचे CM योगी ने की गोसेवा, गायों को खिलाई गुड़-रोटी

गोरखपुर पहुंचे CM योगी ने की गोसेवा, गायों को खिलाई गुड़-रोटी

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बेहद अलग अंदाज़ दिखा, जहां गोवंश की सेवा करते हुए उन्होंने गायों को गुड़ और रोटी खिलाई और जमकर दुलार किया. इसके बाद जनता दर्शन कार्यक्रम में भी शामिल हुए.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 02 Nov 2026 02:30 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं. इस दौरान गायों को प्रति उनका नयनभिराम प्रेमभाव देखने को मिला, सीएम योगी ने गोवंश को गुड़-रोटी खिलाकर गो सेवा की. इस दौरान वो उन्हें प्यार से समझाते हुए ये कहते दिखे कि उधर चलो, नहीं तो चोट लग जाएगी. मुख्यमंत्री ने इसके बाद गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं भी सुनी. 

गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान सोमवार प्रातः काल सीएम योगी की दिनचर्या परंपरागत रही. उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन-पूजन किया और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि स्थल पर जाकर शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया. इसके बाद वह मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए गोशाला में पहुंचे. गोशाला में सीएम ने गोवंश को खूब दुलार किया.

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सीएम योगी ने की गो-सेवा

सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर में होते हैं तो अक्सर गो-सेवा करना भी उनकी दिनचर्या का हिस्सा होता है. ऐसा ही आज सुबह भी देखने को मिला. जब सीएम योगी परिसर में स्थित गोशला पहुंचे और उन्होंने गायों को सहला कर अपना प्यार व्यक्त किया और अपने हाथों से गुड़ रोटी खिलाई. 

गोसेवा के दौरान कई गोवंश सीएम का स्नेहिल सानिध्य पाने को उतावले होने लगे तो वह उन्हें प्यार से समझाते हुए बोल पड़े, ‘चलो-चलो, उधर चलो, नहीं तो चोट लग जाएगी.’ यह पुकार सुनते ही गोवंश दूसरी तरफ आ गए जहां मुख्यमंत्री ने उन्हें अपने हाथों से रोटी-गुड़ खिलाया.  सीएम योगी के इस दुलार को लेकर लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. 

इसके बाद सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना. सीएम योगी ख़ुद एक-एक कर लोगों के पास पहुंचे और उनकी समस्याओं को जाना. इसके बाद सीएम ने वहां मौजूद अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ जन-समस्याओं के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 02 Nov 2026 02:30 PM (IST)
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