'डंके की चोट पर होगा गठबंधन', ओवैसी से अलायंस की खबरों पर बोले चंद्रशेखर आजाद

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि जब चुनाव होते हैं तो गठबंधन की चर्चा भी होती है. हम जिसके साथ भी गठबंधन करेंगे डंके की चोट पर करेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ेंगे. इस दौरान उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर भी जमकर हमले किए.

गठबंधन को लेकर चंद्रशेखर ने किया दावा

यूपी में चुनाव में आसपा और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के बीच गठबंधन की खबरें सियासी गलियारों में चल रही हैं. इसे लेकर जब चंद्रशेखर आजाद से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि "चुनाव जब आता है तो गठबंधन होते हैं. गठबंधन की चर्चा चलती है जब कुछ फाइनल हो जाए तभी फाइनल समझना चाहिए.

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उन्होंने कहा कि आप तो किसी से भी अलायंस करा दोगे आपका बस चले तो.. जब अलायंस होगा तो डंके की चोट पर होगा. जिससे होगा डंके की चोट पर होगा और जिससे हो जाएगा उसके साथ कंधे से कंधा मिलकर लड़ेंगे. इस सरकार को हराने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे. क्योंकि पिछले साढ़े नौ साल में किसी ने कुछ खोया हो या न खोया हो लेकिन, हमारे बहुजन समाज ने बहुत कुछ खोया है.

योगी सरकार पर लगाए आरोप

चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि पहले नौकरी आती है वो खत्म हो गई, रोज़गार मिलते थे वो खत्म हो गए हैं. जमीन जो मिली थी वो भूमाफियाओं ने छीन ली है. जो हमारे अधिकार थे वो अधिकार लगभग कमजोर होते जा रहे हैं. शिक्षा का जो अधिकार था स्कूल बंद कर दिए गए हैं और क़ानून व्यवस्था का क्या हाल है वो आपके सामने है.

उन्होंने कहा कि आज ज़रूरत है कि गरीब और अमीर को एक जैसी शिक्षा मिले, एक जैसा इलाज मिले. उसमें सरकार फेल हैं. विकास क्या वो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के हालात देखो. बिजली पानी के बिल देखो तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह का विकास हो रहा है.