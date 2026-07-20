वाराणसी में मौसम हुआ सुहाना, अगले दो दिन भारी बारिश का अलर्ट, 30 के नीचे आया तापमान

उत्तर प्रदेश मानसून सक्रिय होने के बाद मौसम पूरी तरह बदल गया है. हमेशा गर्मी से बेचैन रहने वाले वाराणसी में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है और काशी के लोगों का उमस और चिपचिपी गर्मी से राहत मिली है. बीते दो दिनों से यहां मौसम बदला हुआ है. जनपद के अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई हैं.

वाराणसी में इन दिनों आसमान में काले बादल छाए दिख रहे हैं और ठंडी हवाएं के चलने की वजह से लोगों को गर्मी का एहसास भी नहीं होता. रह-रहकर हो रही हल्की बूंदाबांदी की वजह से मौसम लोगों के अनुकूल रहता है. अधिकतम तापमान जहां बनारस का 40 के पार पहुंच चुका था वही तापमान नीचे गिरकर 23 डिग्री तक पहुंच चुका है.

अगले तीन-चार दिन बारिश का अलर्ट

आईएमडी रिपोर्ट की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी में अगले तीन से चार दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं. हालांकि जुलाई के सप्ताह में भी बनारस में अनुमान के मुताबिक बारिश नहीं हुई है. लेकिन, जिस तरह से आसमान में बादल छाए हुए हैं आने वाले तीन से चार दिनों तक बारिश की संभावना के बीच लोगों की उम्मीद बढ़ गई है.

वाराणसी में बारिश की वजह से तापमान में भी कमी आई हैं. बीते 24 घंटों में यहां अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इस मौसम में लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिली है.

काशी को मानसून से उम्मीद

जून महीने के बाद जुलाई के दो सप्ताह तक वाराणसी में अनुमान के मुताबिक बारिश नहीं हुई. ऐसे में अब तीसरे सप्ताह में आईएमडी रिपोर्ट के अनुसार बारिश की संभावना जताई गई है. गरज चमक के साथ अगले तीन से चार दिनों तक वाराणसी में बारिश हो सकती है. अब देखना होगा कि अनुमान के मुताबिक वाराणसी में लोगों पर कब तक मौसम मेहरबान रहता है.

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