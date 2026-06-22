फिरोजाबाद में योगी का सपा पर तीखा प्रहार, बोले- 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया' की राजनीति खत्म हुई

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सरकार ने 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट'दिया, जबकि सपा सरकार में 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया'दिया था. उन्होंने यह बयान आज फिरोजाबाद जनपद में टूंडला में एक जनसभा में दिया.सीएम ने इस दौरान 658 करोड़ की लागत वाले 81 बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात जनपद को दी.

सपा पर हमलावर होते हुए सीएम योगी ने कहा कि सपा ने हमेशा जाति और धर्म की राजनीति कर जनता को बांटा. उनके समय में बिजली नहीं आती थी क्यूंकि डकैती अँधेरे में होती थी. सपा रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी और कांवड़ यात्रा का विरोध करती थी और त्योहारों से पहले दंगे कराती थी. आज बीजेपी सरकार में प्रदेश गुंडामुक्त , दंगामुक्त और भयमुक्त हो चुका है.

81 परियोजनाओं को लोकार्पण-शिलान्यास

इससे पहले सीएम योगी ने जनपद के लाइट 81 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. साथ ही प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबियां सौंपी. इसके अलावा किसान सम्मान निधि के तहत फिरोजाबाद के किसानों के खातों में 4300 करोड़ की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है.

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कांच उद्योग को सराहा

मंच से बोलते हुए सीएम योगी ने फिरोजाबाद के कांच उद्योग की सराहना की. उन्होंने कहा कि 2017 के बीजेपी सरकार ने कांच उद्योग को नया प्लेटफार्म दिया. अब यह उद्योग चीन को पछाड़कर ग्लोबल हब बन गया है. सरकार ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनावश्यक छापों को बंद कर उद्यमियों को राहत देने का काम किय है.

इससे पहले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने मुख्यमंत्री का बुके देकर स्वागत किया. इसके बाद मंच पर मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ को पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह द्वारा फ़िरोज़ाबाद के प्रसिद्ध कांच से निर्मित 'राम दरबार' भेंट किया गया. वहीं, सहकारी बैंक के अध्यक्ष अतुल प्रताप ने उन्हें 'गदा' और स्थानीय विधायक मनीष असीजा, टूंडला विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर व जिला पंचायत अध्यक्ष हर्षित सिंह ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री को 'त्रिशूल' भेंट कर उनका अभिनंदन किया.

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