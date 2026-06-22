नशे में धुत नाबालिग मामा ने 9 महीने की भांजी से किया रेप, खेत में खून से लथपथ मिली मासूम

यूपी के गोरखपुर में मामा-भांजी का पवित्र रिश्ता शर्मसार हुआ है, नशे में धुत 12 साल के नाबालिग मामा ने अपनी भांजी के साथ रेप किया. वारदात के आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस को उसके मोबाइल से 50 पोर्न वीडियो भी मिले हैं. उसने 100 पोर्न साइट को सर्च भी किया है. वो पोर्न देखने का एडिक्‍ट (आदी) भी है.

पुलिस के मुताबिक, गोरखपुर के गुलरिहा थानाक्षेत्र के एक गांव में शनिवार 20 जून को इस घिनौनी वारदात के बारे में सूचना मिली. पुलिस ने बताया कि शुक्रवार 19 जून को रात 12 बजे के करीब 9 माह की मासूम मां के बगल में सोई थी. जब मां की 2 बजे रात में आंख खुली, तो मासूम बच्‍ची गायब थी.

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घर से दूर खेत में खून से लथपथ मिली मासूम

मां ने पुलिस को बताया कि वो रात में घर के बाहर चारपाई पर सोई हुई थी. उसके बगल में उसकी 9 माह की मासूम बच्‍ची ने सोई थी. जब उसकी नींद खुली, तो उसकी बच्‍ची गायब थी. शनिवार 20 जून को सुबह 6 बजे के करीब काफी खोजबीन के बाद ग्रामीणों को घर से 500 मीटर की दूरी पर खेत में खून से लथपथ हालत में बरामद किया. घटनास्‍थल पर खून के निशान भी मिले.

डॉक्टर्स ने की बच्ची से रेप की पुष्टि

पुलिस के मुताबिक बच्‍ची को आनन-फानन में अस्‍पताल ले जाया गया. जहां पर उसके साथ रेप की पुष्टि हुई है. पुलिस ने घटनास्‍थल और परिजनों से पूछताछ के आधार पर पीडि़त बच्‍ची के एक 12 साल के नाबालिग रिश्‍तेदार को हिरासत में लिया. जो पीड़िता का सगा मामा लगता है.

पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि उसका भाई कुछ दिन पहले ही चंडीगढ़ से बहन के यहां आया था. सगे भाई की इस हरकत से उसकी बड़ी बहन भी हैरान और दुःखी है. उसे विश्‍वास ही नहीं हो रहा है कि उसके सगे भाई ने उसकी 9 माह की मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है.

आरोपी ने कबूला जुर्म, कार्रवाई शुरू

एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि पीडि़ता को म‍ेडिकल परीक्षण व इलाज के लिए अस्‍पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत सामान्‍य है. पूछताछ में पीड़िता के मामा ने घटना को अंजाम देने की बात कुबूल की है. आरोपी ने पुलिस को बताया कि रात में शराब के नशे में वो बच्‍ची को पास के खेत में ले गया और घटना को अंजाम दिया गया. मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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