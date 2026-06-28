हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोBikesHero, Bajaj और Honda के लिए बड़ा झटका? बदल सकते हैं बाइक के नियम

Hero, Bajaj और Honda के लिए बड़ा झटका? बदल सकते हैं बाइक के नियम

Hero, Bajaj और Honda जैसी कंपनियों के लिए बड़ी खबर. सरकार अब टू-व्हीलर्स के लिए भी लाने जा रही है कड़े नियम. जानिए आपकी पसंदीदा बाइक्स और स्कूटरों पर इसका क्या असर पड़ेगा.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 28 Jun 2026 08:44 AM (IST)
Preferred Sources

भारत देश में बाइक का मार्केट दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक माना जाता है. इस देश में सड़कों पर दौड़ने वाले हर चार वाहनों में से तीन गाड़ी मोटरसाइकिल या स्कूटर होते हैं. लेकिन इसके बाद भी अब तक सरकार का पूरा ध्यान कारों से होने वाले प्रदूषण को रोकने पर था. लेकिन अब ऐसा नहीं है सरकार अपना फोकस बदलने जा रही है. 

ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने देश की दिग्गज टू-व्हीलर कंपनियों जैसे हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और होंडा के साथ मिलकर नए नियमों पर बातचीत शुरू कर दी है. इसके तहत अब कारों की तरह ही दोपहिया वाहनों के लिए भी कड़े कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नियम लागू किए जा सकते हैं. जो कंपनियों के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होने वाला है. चलिए जानतें हैं कि, यह कौन सा नियम है और कैसे काम करेगा.

क्या हैं ये नियम और कैसे करेगा काम?

अगर आसान भाषा में इस नियम को समझें तो कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी (CAFE) नियम किसी एक बाइक पर लागू नहीं होते. बल्कि यह कंपनी द्वारा एक साल में बेची गई सभी गाड़ियों की औसत फ्यूल एफिशिएंसी और कार्बन एमिशन को मापता है. अब तक सिर्फ 4 पहिये वाहन ही इसके दायरे में आते थे. 

लेकिन वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने नाराजगी जताते हुए साफ कहा है कि शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए टू-व्हीलर्स को भी इस दायरे में लाना बेहद जरूरी है. इसका मतलब यह हुआ कि अब कंपनियों को अपने पूरे पोर्टफोलियो का औसत प्रदूषण स्तर तय सीमा से नीचे रखना होगा जो एक बड़ा सिरदर्द बनने जा रहा है.

यह भी पढ़ें: एक्सीडेंट के कितने समय बाद तक करना होता है इंश्योरेंस क्लेम, नहीं तो हो सकता है रिजेक्ट

पेट्रोल बाइक्स पर बढ़ेगा दबाव

बता दें कि, इस नए नियम के आने से सबसे बड़ा झटका उन कंपनियों को लगेगा जो मुख्य रूप से पेट्रोल इंजन वाली बाइक्स और स्कूटर बेचती हैं. सरकार द्वारा लाए जा रहे इस बदलाव के बीच कंपनियों ने एक तकनीकी कमेटी के सामने अपनी बात रखी है. निर्माताओं का कहना है कि सरकार ने हाल ही में E20 को पूरी तरह अनिवार्य किया है. 

इसलिए कंपनियों को नया माइलेज और एमिशन डेटा तैयार करने के लिए कम से कम छह महीने का वक्त और चाहिए. इसके अलावा दिल्ली जैसे राज्यों में 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के रजिस्ट्रेशन के प्रस्ताव ने भी पेट्रोल बाइक मेकर्स की टेंशन बढ़ा दी है.

इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए भी आयेगा नियम 

जबकि इसके अलावा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए भी नए नियम बनेंगे. सरकार अब आपके घर के फ्रिज और एसी की तरह ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बाइक्स के लिए भी 5-स्टार रेटिंग सिस्टम शुरू करने का प्लान बना रही है. यह स्टार रेटिंग गाड़ी की बिजली की खपत और उसकी सर्टिफाइड रेंज के आधार पर तय होगी. 

शुरुआती दो सालों के लिए यह रेटिंग सिस्टम स्वैच्छिक रहेगा लेकिन बाद में इसे पूरी तरह अनिवार्य कर दिया जाएगा. इससे ग्राहकों के लिए सबसे बेस्ट और एफिशिएंट इलेक्ट्रिक स्कूटर चुनना बेहद आसान हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: नई मारुति Brezza और Victoris अंडरबॉडी CNG में कौन सी कार खरीदना ज्यादा फायदेमंद रहेगा?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 28 Jun 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
CAFE Emission Norms For Two Wheelers India Bureau Of Energy Efficiency Motorcycle Policy Hero Bajaj Honda Emission Rules Impact Electric Two Wheeler Star Rating System
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बाइक
Hero, Bajaj और Honda के लिए बड़ा झटका? बदल सकते हैं बाइक के नियम
Hero, Bajaj और Honda के लिए बड़ा झटका? बदल सकते हैं बाइक के नियम
बाइक
नई बाइक खरीदने जा रहे हैं? पहले समझ लें पावर और टॉर्क का खेल
नई बाइक खरीदने जा रहे हैं? पहले समझ लें पावर और टॉर्क का खेल
बाइक
19HP इंजन और लो सीट हाइट, नई KLX230 S किसके लिए है परफेक्ट?
19HP इंजन और लो सीट हाइट, नई KLX230 S किसके लिए है परफेक्ट?
बाइक
Aprilia SR 125 और SR 175 का नया अवतार, डिजाइन देखकर ठहर जाएगी नजर
Aprilia SR 125 और SR 175 का नया अवतार, डिजाइन देखकर ठहर जाएगी नजर
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Muharram | Poisonous Capsules:मुहर्रम जुलूस में 'जहरीली गोलियां' बांटने की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश!
Ram Mandir Theft | Ayodhya | Champat Rai | Janhit: चंपत राय 'अग्निपरीक्षा' से डर रहे हैं?
Ram Mandir Donation Theft | Sandeep Chaudhary: 'खतरनाक खेल', दान चोरों को बचाया जा रहा है?
Ram Mandir Theft | Shastrartha: इस्तीफा, घोटाले के आरोप और आस्था का सवाल, देखिए पूरी पड़ताल!
Ram Mandir Theft | Champat Rai | Abp News: चढ़ावे घोटाले में क्यों 'चंपत' हैं असली आका?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
केतन हत्याकांड: पुलिस ने आरोपी सिया के मां-बाप से की पूछताछ, परिजन बोले- वह हमारी लाडली बेटी
केतन हत्याकांड: पुलिस ने आरोपी सिया के मां-बाप से की पूछताछ, परिजन बोले- वह हमारी लाडली बेटी
विश्व
भारत का सेशेल्स को गिफ्ट, PM मोदी ने सौंपा मेड इन इंडिया पेट्रोल वेसल, हिंद महासागर पर फोकस
भारत का सेशेल्स को गिफ्ट, PM मोदी ने सौंपा मेड इन इंडिया पेट्रोल वेसल, हिंद महासागर पर फोकस
क्रिकेट
IND vs IRE 2nd T20 Weather: बारिश में धुला मैच तो सीरीज हार जाएगी टीम इंडिया, जानिए आज बेलफास्ट में कैसा रहेगा मौसम
बारिश में धुला मैच तो सीरीज हार जाएगी टीम इंडिया, जानें IND vs IRE 2nd T20 में कैसा रहेगा मौसम
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 2: अक्षय कुमार की फिल्म ने दूसरे दिन की पैसों की बारिश, बनी दिशा पाटनी के करियर की पांचवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर की पैसों की बारिश, बनी दिशा पाटनी के करियर की पांचवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो राम के नहीं हुए, वह जनता के क्या होंगे', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोलीं डिंपल यादव
'जो राम के नहीं हुए, वह जनता के क्या होंगे', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोलीं डिंपल यादव
जनरल नॉलेज
Beautiful Cities: ये हैं दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत शहर, जानें लिस्ट में कितने भारतीय शहर शामिल?
ये हैं दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत शहर, जानें लिस्ट में कितने भारतीय शहर शामिल?
बाइक
Hero, Bajaj और Honda के लिए बड़ा झटका? बदल सकते हैं बाइक के नियम
Hero, Bajaj और Honda के लिए बड़ा झटका? बदल सकते हैं बाइक के नियम
ट्रेंडिंग
डंडे से पीटकर घोड़ी को नाचने पर किया मजबूर, पशु क्रूरता पर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स
डंडे से पीटकर घोड़ी को नाचने पर किया मजबूर, पशु क्रूरता पर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स
ENT LIVE
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
ENT LIVE
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
ABP NEWS
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
ABP NEWS
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
ABP NEWS
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
Embed widget