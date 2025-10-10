'कालीबाड़ी वाले बाबा से कहेंगे कि अभिनय करें...', CM योगी ने फिर ली रवि किशन की चुटकी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के पहले गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट की सौगात दी. इस अवसर पर उन्होंने बीजेपी सांसद रवि किशन की खूब चुटकी, इसके साथ ही सीएम योगी दबंग और माफियाओं पर जमकर बरसे.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप जब तक यहां रहे, रवि किशन भी यहां पर रहें. आखिर रहना चाहिए. एक कलाकार को अपने सांसद बनाया है. ये ईश्वरीय प्रतिभा होती है. हर व्यक्ति गा नहीं सकता. हर व्यक्ति अभिनय नहीं कर सकता.

कार्यक्रम में क्या बोले सीएम योगी?

सीए योगी ने कहा कि आप कालीबाड़ी वाले बाबा से कहेंगे कि अभिनय करें, तो वह कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे. यह प्रतिभा अलग-अलग लोगों को जोड़कर सम्मान और पहचान को आगे बढ़ाती है. आपके पास एक कलाकार सांसद नहीं होता तो आवास की सुविधा का लाभ मिल रहा है उसमें वह फ्री में गाना सुना रहे हैं.

दूसरे जिले में करेंगे तो लाखों रुपया ले लेंगे. आपको फ्री में सुनाया है. रवि किशन को धन्यवाद और आप सभी को बधाई देता हूं. सरकार का प्रयास है कि हर जरूरतमंद को आवास की सुविधा उपलब्ध हो इसके लिए वह विकास प्राधिकरण को भी कहेंगे.

सीएम योगी ने दबंग और माफियाओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लखनऊ में जहां पर दबंग और माफियाओं ने सरकारी जमीन कब्जा करके बड़ी-बड़ी हवेली बनवाई थी. हवेली हटा करके वहां पर हम लोगों ने गरीबों के आवास बनवा दिए हैं. दिवाली के पहले गरीबों को आवास उपलब्ध कराएंगे.

गरीबों को सौंपे फ्लैट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार (10 अक्टूबर) को जीडीए की ओर से पाम पैराडाइज आवासीय योजना के अंतर्गत 160 ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट की सौगात मध्यम और निम्नवर्गीय परिवारों को देने के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर उन्होंने 120 करोड़ रुपए की गोरखपुर विकास प्राधिकरण की विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी परिवार होता है उसकी तमन्ना होती है कि अपने बाल और दम पर उसका अपना घर हो से ढंकने के लिए उसे छत प्राप्त हो. आज 160 परिवारों को जिनमें से 80 को ईडब्ल्यूएस और 80 को एलआईजी फ्लैट इस बिल्डिंग में प्राप्त हो रहे हैं.

उन्होंने कहा उन सभी को जिन्हें दीपावली के पहले कार्तिक मास में शुभ मुहूर्त में प्राप्त हो रहा है इसके लिए बधाई देता हूं. गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकास के 120 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर हुआ है.