मथुरा हादसे में 10 लोगों की मौत, CM योगी ने जताया दुख, मुआवजा और राहत-बचाव का दिया आदेश

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom NDRF और स्थानीय गोताखोरों की मदद से जारी है खोज.

उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में यमुना नदी में हुए हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए शोक प्रकट किया और अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा भी देने के निर्देश दिए हैं. इस हादसे में अब तक 10 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है. लुधियाना से एक 30 लोगों का दल मथुरा-वृन्दावन आया था. आज दोपहर अचानक यमुना नदी में केशी घाट पर स्टीमर पलट गया, जिसमें दो दर्जन से अधिक लोग सवार थे.

वहीं पीएमओ की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तर प्रदेश के मथुरा में नाव पलटने से हुई दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं, स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है.

जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने बताया कि अभी भी कई लोग लापता हैं, 16 से 17 लोगों को स्थानीय गोताखोरों ने बचा लिया है. इसके अलावा मथुरा छावनी, NDRF टीम भी गाजियाबाद से पहुंच रही हैं. बताया जा रहा है कि जैसे-जैसे समय बढ़ रहा है मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है.

लुधियाना से आए थे श्रद्धालू

जानकारी के मुताबिक, पंजाब के लुधियान से 30 लोगों का एक दल बांके बिहारी के दर्शन के लिए आए थे. यमुना में एक स्टीमर में नौका विहार के लिए गए थे, कि अचानक पलट गया. उस वक्त 25 से अधिक लोग सवार थे. अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है. खुद डीएम एसएसपी समेत आला पुलिस अधिकारी मौके पर हैं और राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हैं.

अस्पतालों में अलर्ट जारी

जिलाधिकारी ने बताया कि स्थानीय गोताखोरों की मदद के लिए गाजियाबाद से भी NDRF की टीम आ रही है साथ ही मथुरा छावनी से भी मदद मांगी गयी है. अस्पतालों में अलर्ट कर दिया गया है. सभी को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाएगी. उधर मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद अधिकारियों ने बचाव कार्य और तेज कर दिया है.

मौके पर पूरी तरह अफरा-तफरी का माहौल है, घाट पर एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम भी तैनात है. लगातार लापता लोगों को रेसक्यू टीम खोज रही है. लेकिन अचानक हादसा कैसे हुआ इसकी जांच बाद में की जाएगी.