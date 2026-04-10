UP SIR Final List 2026: यूपी की 403 विधानसभाओं में कितने कम हुए वोट? देखें यहां पूरी लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में कमी आई है.

बड़े जिलों के शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक कमी.

लखनऊ, आगरा, नोएडा, कानपुर में मतदाताओं की संख्या घटी.

सभी 403 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं में गिरावट.

उत्तर प्रदेश में विशेष पुनरीक्षण के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची में प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है.प्री-ड्राफ्ट सूची (27 अक्टूबर 2025) की तुलना में फाइनल सूची में शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक कमी सामने आई है.लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा और कानपुर जैसे बड़े जिलों की सीटों पर गिरावट का प्रतिशत और संख्या दोनों ही ज्यादा दर्ज किए गए हैं.

यूपी विधानसभा में सीटवार आंकड़ों के अनुसार 175 लखनऊ कैंट में 1,24,962 (34.18%), 262 इलाहाबाद उत्तर में 1,45,810 (34.01%), 173 लखनऊ पूर्व में 1,43,478 (31.01%), 172 लखनऊ उत्तर में 1,54,710 (31.00%), 87 आगरा कैंट में 1,47,182 (30.47%), 55 साहिबाबाद में 3,16,484 (30.36%), 174 लखनऊ मध्य में 1,07,439 (28.88%), 211 कल्याणपुर में 1,03,063 (28.03%), 47 मेरठ कैंट में 1,21,727 (27.79%), 216 कानपुर कैंट में 97,558 (26.59%) मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है.

इसी तरह 89 आगरा उत्तर में 1,20,736 (26.58%), 125 बरेली कैंट में 99,379 (25.95%), 214 आर्य नगर में 77,096 (25.80%), 88 आगरा साउथ में 95,030 (25.68%), 124 बरेली में 1,17,657 (25.10%), 194 फर्रुखाबाद में 91,425 (24.70%), 135 शाहजहाँपुर में 1,06,061 (24.32%), 61 नोएडा में 1,83,887 (23.85%), 263 इलाहाबाद दक्षिण में 99,059 (23.84%), 212 गोविंदनगर में 80,518 (23.83%) मतदाताओं की कमी आई है.

170 सरोजिनी नगर में 1,42,122 (23.60%), 146 सीतापुर में 95,032 (23.58%), 49 मेरठ साउथ में 1,18,280 (23.19%), 296 गोंडा में 82,012 (22.58%), 286 बहराइच में 90,508 (21.87%), 76 अलीगढ़ में 86,650 (21.81%), 261 इलाहाबाद पश्चिम में 99,509 (21.32%), 84 मथुरा में 1,00,405 (21.07%), 275 अयोध्या में 80,436 (20.83%), 294 बलरामपुर में 87,850 (20.82%) मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है.

196 छिबरामऊ में 98,962 (20.60%), 293 उतरौला में 86,576 (20.31%), 156 हरदोई में 85,757 (20.20%), 134 पुवायां में 80,380 (20.16%), 283 नानपारा में 72,138 (20.06%), 390 वाराणसी कैंट में 93,714 (19.87%), 217 महाराजपुर में 90,505 (19.68%), 165 उन्नाव में 84,645 (19.55%), 48 मेरठ में 61,728 (19.47%), 200 इटावा में 81,437 (19.45%) मतदाताओं की कमी हुई है.

चंदौसी, लखनऊ पश्चिम, वाराणसी, दुद्धी में क्या हाल?

59 हापुड़ में 73,422 (19.23%), 213 सीशामऊ में 50,558 (19.19%), 111 गुन्नौर में 79,365 (18.92%), 31 चंदौसी में 75,333 (18.86%), 27 मुरादाबाद ग्रामीण में 73,620 (18.73%), 142 लखीमपुर में 79,034 (18.68%), 337 देवरिया में 67,128 (18.67%), 388 वाराणसी उत्तर में 83,645 (18.64%), 215 किदवई नगर में 62,542 (18.62%), 402 ओबरा में 60,738 (18.60%) मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है

.171 लखनऊ पश्चिम में 87,467 (18.60%), 37 रामपुर में 72,858 (18.54%), 260 करछना में 67,794 (18.49%), 117 दातागंज में 76,014 (18.15%), 115 बदायूँ में 69,118 (18.10%), 58 धौलाना में 75,763 (17.90%), 403 दुद्धी में 60,982 (17.78%), 363 बैरिया में 64,560 (17.77%), 256 फूलपुर में 72,767 (17.68%), 396 मिर्ज़ापुर में 71,266 (17.63%) मतदाताओं की कमी आई है.

282 बलहा में 66,571 (17.61%), 248 प्रतापगढ़ में 64,854 (17.57%), 361 बलिया नगर में 63,868 (17.54%), 304 बांसी में 68,188 (17.49%), 90 आगरा ग्रामीण में 77,789 (17.21%), 153 मिश्रिख में 61,983 (17.08%), 221 उरई में 76,898 (17.01%), 268 बाराबंकी में 68,712 (17.01%), 347 आज़मगढ़ में 67,388 (16.92%), 104 एटा में 56,748 (16.76%) मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है.

62 दादरी में 1,21,624 (16.73%), 75 कोइल में 68,703 (16.69%), 56 गाजियाबाद में 77,832 (16.62%), 253 चायल में 67,139 (16.62%), 112 बिसौली में 71,394 (16.61%), 389 वाराणसी दक्षिण में 53,015 (16.53%), 131 कटरा में 58,270 (16.53%), 44 सरधना में 59,809 (16.27%), 53 लोनी में 85,814 (16.11%), 14 मुजफ्फर नगर में 59,839 (16.10%) मतदाताओं की कमी हुई है.

51 बड़ौत में 49,625 (16.07%), 209 बिल्हौर में 65,228 (16.06%), 258 हंडिया में 64,980 (16.02%), 3 सहारनपुर नगर में 73,713 (15.99%), 132 जलालाबाद में 60,352 (15.85%), 330 पडरौना में 62,485 (15.83%), 188 सुल्तानपुर में 60,123 (15.78%), 97 फिरोजाबाद में 70,831 (15.78%), 161 संडीला में 55,636 (15.75%), 114 बिल्सी में 55,813 (15.68%) मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है.

कैसरगंज, बाबांगज, डुमरियागंज में कितने वोटर कटे?

247 विश्वनाथगंज में 63,762 (15.66%), 288 कैसरगंज में 61,970 (15.54%), 331 तमकुही राज में 62,998 (15.44%), 362 बांसडीह में 62,661 (15.43%), 60 गढ़मुक्तेश्वर में 54,241 (15.42%), 139 गोला गोकर्णनाथ में 62,081 (15.38%), 133 तिलहर में 57,416 (15.37%), 327 बांसगांव में 58,075 (15.33%), 169 बख्शी का तालाब में 75,651 (15.28%), 197 तिर्वा में 58,193 (15.24%) मतदाताओं की कमी आई है.

245 बाबागंज में 49,896 (15.22%), 198 कन्नौज में 64,733 (15.16%), 306 डुमरियागंज में 61,979 (14.99%), 341 सलेमपुर में 51,365 (14.98%), 63 जेवर में 55,080 (14.98%), 22 बिजनोर में 59,016 (14.88%), 325 खजनी में 57,402 (14.83%), 180 रायबरेली में 56,154 (14.76%), 54 मुरादनगर में 67,692 (14.73%), 193 अमृतपुर में 46,065 (14.70%) मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है.

240 फतेहपुर में 54,373 (14.63%), 246 कुंडा में 53,539 (14.63%), 329 खड्डा में 50,837 (14.49%), 107 मैनपुरी में 50,876 (14.45%), 353 मधुबन में 59,497 (14.45%), 116 शेखूपुर में 58,636 (14.33%), 259 मेजा में 47,757 (14.24%), 375 गाजीपुर में 54,143 (14.19%), 94 बाह में 48,009 (14.15%), 43 सिवालखास में 48,416 (14.04%) मतदाताओं की कमी हुई है.

332 फाजिलनगर में 56,838 (14.03%), 328 चिल्लूपार में 61,657 (14.03%), 100 कासगंज में 52,243 (13.99%), 113 सहसवान में 59,105 (13.97%), 276 गोशाईंगंज में 55,499 (13.96%), 136 ददरौल में 52,098 (13.93%), 204 औरैया में 46,417 (13.90%), 45 हस्तिनापुर में 48,813 (13.86%), 291 तुलसीपुर में 51,999 (13.78%), 148 लहरपुर में 49,154 (13.73%) मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है.

303 कपिलवस्तु में 62,677 (13.70%), 300 मनकापुर में 46,114 (13.68%), 251 सिराथू में 53,048 (13.65%), 184 जगदीशपुर में 51,897 (13.59%), 254 फाफामऊ में 49,585 (13.54%), 289 भिनगा में 53,251 (13.51%), 186 अमेठी में 47,654 (13.50%), 52 बागपत में 44,601 (13.49%), 145 महोली में 51,459 (13.46%), 160 बालामऊ में 48,285 (13.45%) मतदाताओं की कमी आई है.

284 मटेरा में 47,474 (13.43%), 28 मुरादाबाद नगर में 72,488 (13.33%), 83 गोवर्धन में 46,013 (13.32%), 185 गौरीगंज में 46,782 (13.26%), 81 छाता में 49,788 (13.19%), 257 प्रतापपुर में 54,086 (13.16%), 302 शोहरतगढ़ में 47,283 (13.13%), 313 खलीलाबाद में 61,496 (13.12%), 285 महसी में 45,842 (13.11%), 50 छपरौली में 44,197 (13.10%) मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है.

70 खुर्जा में 52,030 (13.10%), 387 रोहनिया में 55,354 (13.10%), 378 मोहम्मदाबाद में 57,212 (13.05%), 380 मुगलसराय में 55,171 (12.99%), 274 बीकापुर में 50,681 (12.94%), 195 भोजपुर में 41,749 (12.94%), 10 शामली में 40,992 (12.91%), 295 मेहनौन में 49,111 (12.88%), 299 तरबगंज में 49,113 (12.88%), 292 गैंसारी में 45,847 (12.82%) मतदाताओं की कमी हुई है.

334 हटा में 48,408 (12.82%), 46 किठौर में 47,410 (12.81%), 102 पटियाली में 46,538 (12.78%), 182 सरेनी में 47,729 (12.74%), 335 रामकोला में 47,785 (12.62%), 312 मेंहदावल में 59,499 (12.61%), 316 नौतनवा में 47,161 (12.60%), 149 बिसवां में 43,364 (12.56%), 371 जफराबाद में 50,364 (12.56%), 166 भगवंतनगर में 52,731 (12.54%) मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है.

205 रसूलाबाद में 40,960 (12.50%), 151 महमूदाबाद में 41,005 (12.50%), 181 सैलून में 44,920 (12.43%), 381 सकलडीहा में 42,675 (12.42%), 9 थाना भवन में 41,157 (12.41%), 71 खैर में 50,444 (12.41%), 360 फेफना में 40,886 (12.40%), 264 बारा में 42,745 (12.37%), 137 पलिया में 45,486 (12.37%), 398 चुनार में 43,987 (12.32%) मतदाताओं की कमी आई है.

बस्ती सदर,भरथना में क्या है हाल?

310 बस्ती सदर में 45,293 (12.30%), 35 चमरौआ में 39,130 (12.28%), 201 भरथना में 50,470 (12.25%), 401 राबर्ट्सगंज में 41,709 (12.18%), 33 सम्भल में 45,238 (12.15%), 252 मंझनपुर में 51,984 (12.14%), 122 फरीदपुर में 41,811 (12.13%), 255 सोरांव में 45,951 (12.12%), 152 सिधौली में 43,621 (12.10%), 178 तिलोई में 42,075 (12.07%) मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है.

147 हरगांव में 39,178 (12.06%), 305 इटवा में 40,893 (12.01%), 244 रामपुर खास में 39,548 (11.99%), 318 महाराजगंज में 50,977 (11.90%), 67 अनूपशहर में 45,534 (11.89%), 357 बेल्थरा रोड में 43,783 (11.84%), 199 जसवन्तनगर में 47,194 (11.84%), 7 गंगोह में 46,072 (11.82%), 301 गौरा में 39,490 (11.82%), 72 बरौली में 46,114 (11.82%) मतदाताओं की कमी हुई है.

235 बांदा में 37,705 (11.81%), 64 सिकंदराबाद में 47,442 (11.79%), 314 धनघटा में 46,675 (11.76%), 326 चौरी-चौरा में 42,284 (11.74%), 320 कैम्पियरगंज में 45,982 (11.72%), 38 मिलक में 43,252 (11.70%), 177 बछरावां में 40,143 (11.69%), 281 अकबरपुर में 40,300 (11.68%), 65 बुलन्दशहर में 46,205 (11.60%), 74 छर्रा में 44,685 (11.60%) मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है.

208 भोगनीपुर में 40,086 (11.60%), 356 मऊ में 53,826 (11.54%), 333 कुशीनगर में 43,812 (11.52%), 397 मझावां में 46,606 (11.46%), 154 सवायजपुर में 47,826 (11.46%), 80 सिकंदराराऊ में 42,893 (11.44%), 39 धनौरा में 39,706 (11.38%), 384 पिंडरा में 42,509 (11.33%), 219 माधौगढ़ में 50,552 (11.31%), 68 डिबाई में 39,995 (11.28%) मतदाताओं की कमी आई है.

222 बबीना में 38,721 (11.26%), 351 लालगंज में 46,407 (11.25%), 400 घोरावल में 44,122 (11.23%), 367 मल्हनी में 43,095 (11.21%), 176 मोहनलालगंज में 40,245 (11.21%), 271 रुदौली में 40,302 (11.21%), 192 कायमगंज में 43,865 (11.19%), 159 बिलग्राम-मल्लानवां में 44,607 (11.19%), 158 सांडी में 38,215 (11.14%), 73 अतरौली में 44,912 (11.13%) मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है.

290 श्रावस्ती में 47,145 (11.13%), 77 इगलास में 44,698 (11.12%), 187 इसौली में 39,487 (11.11%), 141 धौरहरा में 38,502 (11.08%), 342 बरहज में 35,508 (10.98%), 167 पुरवा में 45,988 (10.96%), 339 रामपुर कारखाना में 39,578 (10.93%), 323 गोरखपुर ग्रामीण में 46,953 (10.92%), 206 अकबरपुर-रनियां में 35,767 (10.89%), 267 राम नगर में 37,709 (10.82%) मतदाताओं की कमी हुई है.123 बिथरी चैनपुर में 45,005 (10.82%), 392 भदोही में 47,873 (10.80%), 249 पट्टी में 40,412 (10.78%), 376 जंगीपुर में 41,827 (10.77%), 368 मुंगरा बादशाहपुर में 42,078 (10.76%), 366 जौनपुर में 48,383 (10.75%), 287 पयागपुर में 42,407 (10.74%), 225 गरौठा में 38,376 (10.72%), 155 शाहाबाद में 39,454 (10.71%), 98 शिकोहाबाद में 39,060 (10.69%) मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है.

207 सिकंदरा में 35,760 (10.69%), 269 जैदपुर में 43,289 (10.68%), 101 अमांपुर में 34,104 (10.65%), 250 रानीगंज में 37,256 (10.65%), 379 ज़मानिया में 46,645 (10.51%), 324 सहजनवा में 40,226 (10.50%), 369 मछलीशहर में 42,813 (10.47%), 393 ज्ञानपुर में 42,251 (10.47%), 78 हाथरस में 43,040 (10.42%), 164 मोहन में 36,066 (10.42%) मतदाताओं की कमी आई है.

189 सदर में 36,236 (10.41%), 157 गोपामऊ में 36,910 (10.38%), 163 सफीपुर में 35,917 (10.37%), 92 खेरागढ़ में 35,330 (10.37%), 4 सहारनपुर में 39,134 (10.35%), 168 मलिहाबाद में 38,111 (10.34%), 340 भाटपार रानी में 35,706 (10.32%), 277 कटेहरी में 41,814 (10.31%), 69 शिकारपुर में 34,968 (10.28%), 86 एत्मादपुर में 48,185 (10.28%) मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है.

93 फतेहाबाद में 33,661 (10.22%), 265 कोरांव में 36,842 (10.22%), 230 महोबा में 33,319 (10.13%), 355 मुहम्मदाबाद-गोहना (अ.जा.) में 38,956 (10.11%), 108 भोंगाव में 35,314 (10.11%), 17 नजीबाबाद में 36,082 (10.10%), 162 बांगरमऊ में 36,268 (10.09%), 354 घोसी में 45,261 (10.07%), 358 रसारा में 36,874 (10.06%), 373 जखनियां में 45,788 (10.06%) मतदाताओं की कमी हुई है.

391 सेवापुरी में 35,496 (10.05%), 236 चित्रकूट में 38,680 (10.04%), 238 जहानाबाद में 31,122 (9.96%), 191 कादीपुर में 38,126 (9.94%), 203 दिबियापुर में 32,372 (9.92%), 272 हैदरगढ़ में 34,674 (9.89%), 5 देवबंद में 34,257 (9.80%), 12 चरथावल में 33,995 (9.80%), 382 सैयदराजा में 33,161 (9.75%), 218 घाटमपुर में 32,103 (9.75%) मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है.190 लंभुआ में 36,508 (9.72%), 370 मरियाहू में 33,741 (9.72%), 241 अयाह शाह में 27,062 (9.71%), 383 चकिया में 36,924 (9.70%), 20 धामपुर में 29,821 (9.70%), 183 ऊंचाहार में 33,573 (9.65%), 394 औराई में 37,011 (9.57%), 220 कालपी में 38,111 (9.56%), 224 मऊरानीपुर में 40,713 (9.53%), 298 कर्नलगंज में 32,818 (9.53%) मतदाताओं की कमी आई है.

दरियाबाद, जलालपुर में क्या हुआ?

336 रुद्रपुर में 30,912 (9.52%), 106 जलेसर में 29,198 (9.51%), 82 मांट में 33,789 (9.47%), 372 केराकत में 39,965 (9.42%), 279 अलापुर में 33,424 (9.42%), 399 मरिहान में 34,882 (9.41%), 359 सिकंदरपुर में 29,145 (9.37%), 234 नरैनी में 33,272 (9.36%), 13 पुरकाजी में 31,818 (9.35%), 127 पीलीभीत में 35,880 (9.32%) मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है.

270 दरियाबाद में 38,988 (9.32%), 377 जहूराबाद में 39,447 (9.30%), 243 खागा में 32,127 (9.30%), 233 बबेरू में 32,299 (9.28%), 280 जलालपुर में 38,994 (9.28%), 352 मेंहनगर में 37,808 (9.24%), 34 सुअर में 29,270 (9.23%), 297 कटरा बाजार में 37,719 (9.19%), 103 अलीगंज में 32,063 (9.17%), 105 मारहरा में 28,991 (9.16%) मतदाताओं की कमी हुई है.

386 शिवपुर में 35,961 (9.13%), 79 सादाबाद में 34,206 (9.10%), 11 बुढ़ाना में 36,095 (9.08%), 237 मानिकपुर में 32,070 (9.07%), 118 बहेरी में 33,936 (9.05%), 42 हसनपुर में 33,760 (9.04%), 15 खतौली में 29,518 (8.97%), 36 बिलासपुर में 32,158 (8.95%), 226 ललितपुर में 44,357 (8.93%), 130 बीसलपुर में 32,527 (8.93%) मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है.140 श्रीनगर (एससी) में 29,466 (8.91%), 278 टांडा में 30,692 (8.90%), 202 बिधूना में 32,695 (8.88%), 317 सिसवा में 35,311 (8.83%), 143 कस्ता में 27,822 (8.82%), 1 बीहट में 33,496 (8.81%), 307 हर्रैया में 33,768 (8.81%), 24 नूरपुर में 28,953 (8.79%), 85 बलदेव में 34,343 (8.78%), 344 गोपालपुर में 31,674 (8.77%) मतदाताओं की कमी आई है.

150 सेवता में 28,534 (8.76%), 91 फतेहपुर सीकरी में 31,731 (8.75%), 319 पनियरा में 37,581 (8.74%), 121 नवाबगंज में 30,234 (8.72%), 126 आंवला में 28,178 (8.68%), 374 सैदपुर में 36,404 (8.66%), 266 कुर्सी में 34,925 (8.63%), 239 बिंदकी में 27,335 (8.63%), 349 फूलपुर पवई में 28,878 (8.58%), 23 चांदपुर में 28,496 (8.57%) मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है.

16 मीरापुर में 27,982 (8.56%), 321 पिपराइच में 35,419 (8.54%), 129 पूरनपुर में 32,861 (8.53%), 109 किशनी में 26,619 (8.43%), 18 नगीना में 29,678 (8.40%), 41 अमरोहा में 26,223 (8.32%), 350 दीदारगंज में 30,667 (8.30%), 144 मोहम्मदी में 28,709 (8.25%), 395 छानबे में 30,593 (8.23%), 110 करहल में 31,641 (8.20%) मतदाताओं की कमी हुई है.

348 निज़ामाबाद में 27,313 (8.17%), 338 पथरदेवा में 28,641 (8.17%), 315 फरेन्दा में 29,301 (8.14%), 120 भोजीपुरा में 32,170 (8.13%), 273 मिल्कीपुर में 30,227 (8.11%), 119 मीरगंज में 28,463 (8.10%), 19 बरहापुर में 29,359 (8.09%), 242 हुसैनगंज में 24,522 (7.98%), 57 मोदीनगर में 26,656 (7.96%), 30 बिलारी में 28,876 (7.96%) मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है.

रामपुर मनिहारान में 22,132 वोटर्स कम

308 कप्तानगंज में 28,700 (7.89%), 311 महादेवा में 28,410 (7.87%), 223 झाँसी नगर में 34,792 (7.76%), 2 नकुड़ में 28,055 (7.73%), 309 रुधौली में 32,743 (7.72%), 138 निघासन में 27,032 (7.64%), 25 कंठ में 29,805 (7.60%), 66 स्याना में 29,322 (7.55%), 345 सगरी में 26,098 (7.54%), 210 बिठूर में 28,030 (7.53%) मतदाताओं की कमी आई है.8 कैराना में 24,541 (7.52%), 21 नहटौर में 23,359 (7.51%), 346 मुबारकपुर में 27,111 (7.49%), 179 हरचंदपुर में 24,132 (7.40%), 365 शाहगंज में 30,430 (7.38%), 343 अतरौलिया में 28,144 (7.33%), 32 असमोली में 27,319 (7.20%), 231 चरखारी में 25,383 (7.09%), 228 हमीरपुर में 29,751 (6.94%), 6 रामपुर मनिहारान में 22,132 (6.89%) मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है.

322 गोरखपुर शहरी में 33,094 (6.88%), 229 रथ में 27,991 (6.81%), 40 नौगावां सादात में 22,574 (6.78%), 26 ठाकुरद्वारा में 24,181 (6.38%), 385 अजगरा में 23,408 (6.37%), 364 बदलापुर में 21,085 (6.00%), 95 टूंडला में 22,364 (5.85%), 96 जसराना में 21,223 (5.61%), 99 सिरसागंज में 16,696 (5.10%), 232 तिंदवारी में 16,358 (5.01%) मतदाताओं की कमी हुई है.29 कुन्दरकी में 19,146 (4.93%), 128 बरखेड़ा में 15,803 (4.74%) और 227 महरौनी में 19,454 (4.21%) मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है.