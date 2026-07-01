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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबरेली में पीडब्ल्यूडी परियोजना को लेकर सीएम सख्त , विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं- सीएम

बरेली में पीडब्ल्यूडी परियोजना को लेकर सीएम सख्त , विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं- सीएम

BAREILLY PWD: मुख्यमंत्री योगी ने बरेली के विकास परियोजना को लेकर (पीडब्लयूडी) जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इस दौरान सीएम ने मंडल की करीब 2200 प्रस्तावों को लेकर मंजूरी दी है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 01 Jul 2026 12:47 PM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली मंडल के जनप्रतिनिधियों के करीब 2200 प्रस्तावों पर बैठक कर बड़ा फैसला लिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की सभी स्वीकृत कार्य योजनाएं 15 जुलाई तक मंजूर कर दी जाएं और बजट जारी होते ही 15 अगस्त तक सड़क, पुल और अन्य परियोजनाओं का भूमि पूजन शुरू कराया जाए.

मुख्यमंत्री का दावा है कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लंबित परियोजनाओं में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी. मंगलवार (30 जून) को सर्किट हाउस सभागार में आयोजित पीडब्ल्यूडी की मंडलीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने मंडल के सभी जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की.

15 अगस्त से शुरू होगा कार्य 

सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत योजनाओं को 15 जुलाई तक अंतिम मंजूरी देकर बजट जारी कराया जाए, ताकि 15 अगस्त तक निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क, पुल और अन्य आधारभूत ढांचे के निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं होगी. उन्होंने कहा कि समय सीमा के भीतर परियोजनाएं पूरी न करने वाले अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

60 अत्याधुनिक स्वच्छता वाहनों को दिखाई हरी झंडी

बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने नगर निगम की ओर से खरीदे गए 60 अत्याधुनिक स्वच्छता वाहनों को सर्किट हाउस परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. जिसमें  छह रोबोटिक मैनहोल सीवर क्लीनिंग मशीनें, दो स्किड लोडर, 50 सीएनजी ऑटो टिपर और दो बैकहो लोडर शामिल हैं. साथ ही इन मशीनों के संचालन से शहर की सफाई व्यवस्था अधिक आधुनिक, सुरक्षित और प्रभावी होगी तथा सीवर सफाई में मानव श्रम पर निर्भरता कम होगी.

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चार श्रेणियों में होगा कूड़ा संग्रहण

नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य के मुताबिक नए सीएनजी ऑटो टिपरों के माध्यम से घर-घर से कूड़ा चार श्रेणियों गीला, सूखा, स्पेशल केयर वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट में अलग-अलग एकत्र किया जाएगा. वहीं रोबोटिक मैनहोल मशीनें बिना किसी व्यक्ति को सीवर में उतारे 360 डिग्री सफाई करने में सक्षम हैं. स्किड लोडर और बैकहो लोडर का उपयोग नालों की सिल्ट हटाने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाने में किया जाएगा.

बेल का पौधा रोपा, मोबाइल नेत्र चिकित्सा वैन का उद्घाटन

कार्यक्रम के आखिर में मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस परिसर में बेल का पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. इसके बाद उन्होंने 'दीप चैरिटेबल ट्रस्ट, बरेली' की मोबाइल नेत्र चिकित्सा सेवा वैन का उद्घाटन भी किया, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को नेत्र चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें.

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Published at : 01 Jul 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
UP NEWS CM Yogi Bareilly News BAREILLY PWD
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