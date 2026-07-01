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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर में चढ़ावा चोरी: ये 10 सवाल जिनके जवाब का अब भी इंतजार, कब सुलझेगी गुत्थी?

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी: ये 10 सवाल जिनके जवाब का अब भी इंतजार, कब सुलझेगी गुत्थी?

Ram Mandir में चढ़ावा चोरी के मामले के बीच ऐसे 10 सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी भी बाकी है. इन सवालों में पुलिस से लेकर चंपत राय तक का जिक्र है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 01 Jul 2026 11:14 AM (IST)
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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच और तेज हो गई है. सूत्रों के अनुसार इस प्रकरण की जांच के लिए गठित विशेष जांच समिति (एसआईटी) जल्द अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है. रिपोर्ट से पहले इस पूरे मामले को लेकर कई ऐसे सवाल हैं, जिनके जवाब का इंतजार श्रद्धालुओं से लेकर संत समाज और राजनीतिक दलों तक सभी को है.

इन सवालों के केंद्र में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी, कर्मचारी, पुलिस और विशेष रूप से चंपत राय की भूमिका है.

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यहां पढ़ें वो 10 सवाल जिनके जवाब का आज भी इंतजार

1. 27 मई के बाद तुरंत क्या कार्रवाई हुई?

2. चंपत को शिकायत करने से किसने रोका?

3. चोरी पता चलने पर चंपत ने शिकायत क्यों नहीं की?

4. आरोपियों को सबूत मिटाने के लिए 10 दिन मिले?

5. चोरी में शामिल लोग गिनती से क्यों नहीं हटाए गए?

6. क्या ट्रस्ट में शामिल सरकारी अधिकारियों को जानकारी दी गई?

7. अयोध्या पुलिस ने इस खबर पर चुप्पी क्यों साधी?

8. पुलिस किसके इशारे पर काम करती रही?

9. विपक्ष मामला नहीं उठाता तो क्या पता चलता?

10. क्या मामला दबाने की कोशिश लगातार हुई?

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संत समाज ने उठाए सवाल

राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर संत समाज का असंतोष भी सामने आने लगा है. स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने बातचीत में आरोप लगाया कि चढ़ावे के दुरुपयोग के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं. उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर भी राम मंदिर के नाम पर अवैध रूप से चंदा और सोना जुटाने के आरोप लगाए.

वहीं अयोध्या के संत करपात्री महाराज ने कहा कि अब तक की एसआईटी जांच और कार्रवाई से वे संतुष्ट नहीं हैं. उनका आरोप है कि एफआईआर केवल छोटे स्तर के लोगों तक सीमित रही, जबकि बड़े जिम्मेदार लोगों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

 रामगोपाल यादव का हमला

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि मंदिर चढ़ावा मामले में केवल चंपत राय ही नहीं, बल्कि कई बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं. उन्होंने दावा किया कि देश के कई बड़े मंदिरों में सोना-चांदी और नकदी के प्रबंधन की पूरी व्यवस्था रिकॉर्ड के साथ होती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं दिखा.

रामगोपाल यादव ने यह भी कहा कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान उनके घर भी चंदा मांगने लोग आए थे और उन्होंने भी चंदा दिया था, लेकिन उसका कोई हिसाब-किताब नहीं मिला. उन्होंने नारा देते हुए कहा, 'चंदा चोरी, सीना जोरी नहीं चलेगी.'

 श्रद्धालुओं की आस्था बरकरार

राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे विवाद के बीच अयोध्या के संत स्वामी वरुणादित्य का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम का श्रद्धालुओं की आस्था पर कोई असर नहीं पड़ा है. उनके मुताबिक, बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार दर्शन के लिए आ रहे हैं और अब चढ़ावे की गणना पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी तरीके से की जा रही है.

देवकीनंदन ठाकुर बोले- कष्ट हुआ है...

कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने राम मंदिर चंदे के विवाद पर कहा, 'मैं अभी इस विषय पर क्या बोलूं? ये तो आप सभी जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो ये जांच का विषय है और चल रही है. लेकिन अगर ये हुआ है, तो इससे करोड़ों हिंदू, सनातनी जो भगवान राम में अपनी आस्था रखते हैं, उनको कष्ट हुआ है.'

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 01 Jul 2026 10:45 AM (IST)
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UP NEWS RAM MANDIR Ayodhya NEWS
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