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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव का जन्मदिन आज, सीएम योगी ने इस अंदाज में दी बधाई, केशव मौर्य ने दिया सियासी संदेश! मायावती ने क्या कहा?

अखिलेश यादव का जन्मदिन आज, सीएम योगी ने इस अंदाज में दी बधाई, केशव मौर्य ने दिया सियासी संदेश! मायावती ने क्या कहा?

Akhilesh Yadav: सपा चीफ अखिलेश यादव का आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर उन्हें सियासी गलियारों से भी बधाईयां मिल रही हैं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 01 Jul 2026 09:10 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने शुभकामनाएं दीं हैं. केशव मौर्य के बधाई संदेश में सियासी मैसेज भी छिपा हुआ है. 

सीएम योगी ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई. प्रभु श्री राम से आपके लिए आरोग्यता और दीर्घायु की प्रार्थना है.

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि सपा प्रमुख, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं! मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम, भगवान श्रीकृष्ण और आदि देव महादेव की कृपा आप पर बरसे और आप सदैव स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों.

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मायावती ने क्या लिखा?

उधर, बसपा चीफ मायावती ने लिखा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान में सपा सांसद अखिलेश यादव को आज उनके जन्मदिन पर उन्हें व उनके परिवार वालों को हार्दिक बधाई एवं उनके अच्छे जीवन व लम्बी उम्र की शुभकामनायें.

Published at : 01 Jul 2026 09:08 AM (IST)
Tags :
Keshav Prasad Maurya Yogi Adityanath Samajwadi Party Akhilesh Yadav Up News Mayawati
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