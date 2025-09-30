देहरादून में सोशल मीडिया पोस्ट बवाल पर CM धामी सख्त, उपद्रवियों को दिया कड़ा संदेश

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कल रात हुए बवाल को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आप किसी को भी प्रेम करते हैं तो यह आपका निजी विषय है. दूसरा उन्होंने कहा कि आप जिनका प्रेम करते हैं उनका आचरण आपके अंदर दिखना चाहिए ना कि अराजकता और दंगाई मानसिकता दिखाई दे.

उन्होंने कहा, उत्तराखंड एक देवभूमि है यहां पर देवों का वास है यहां पर किसी को भी अराजकता फैलाने की इजाजत नहीं है. जब भी हिंदू त्योहार सामने आते हैं तभी इस प्रकार की घटनाएं होने लगती हैं.

सीएम ने संदेश देते हुए कहा कि हम इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे. ताकि उन्हें संदेश मिल सके की शांत प्रदेश को अशांत करने वाले लोगों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई होती है.

फेसबुक पोस्ट को लेकर हुआ बवाल

बता दें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में देर रात एक बवाल हुआ था फेसबुक पर एक पोस्ट को लेकर मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठे होकर प्रदर्शन करने लगे थे. जबकि पुलिस ने पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया था.

देर रात हुए बवाल के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सख्त संदेश सभी को दिया है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश को अशांत करने की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी शांत प्रदेश में अशांति फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने साफ तौर से कहा कि आप जिनको भी प्रेम करते हैं उनका आचरण आपके अंदर दिखना चाहिए ना कि आप एक दंगा फैलाने वाली मानसिकता या अराजकता फैलाने वाली मानसिकता के साथ प्रदेश में अशांति फैलाएंगे तो आपको बर्दाश्त किया जाएगा.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

बता दें इस मामले में पुलिस ने फेसबुक पर अभद्र कमेंट करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है उसको गिरफ्तार कर लिया है वहीं जिन लोगों ने रात अराजकता फैलाने की कोशिश की उनके खिलाफ भी देहरादून पुलिस कार्रवाई करने जा रही है.